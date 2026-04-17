"Povukla sam prijavu": Marija Bulat šokirala novim oglašavanjem, planira da uzme djecu i ode iz stana

Marija Bulat se oglasila nakon što je rano jutros prijavila muža, pjevača Marka Bulata, policiji

Marija Bulat prijavila je jutros supruga Marka Bulata policiji, koji je potom završio u stanici, gdje se navodno i dalje nalazi.

U prvoj izjavi medijima je rekla "da se nada da će Marko uskoro doći kući", a sada kaže da će uzeti djecu i otići iz stana kada joj se suprug vrati.

Marija je izašla iz stana zakamuflirana, a nakon kratke izjave Telegrafu je da je povukla prijavu posle dva sata, a onda se pojavila na terasi stana pa je dala novu izjavu koja je šokirala prisutne.

" Oprostite sto sam izašla pred vas u ovakvom izdanju, ali razumite situaciju. Tu mi je sin, ja više ne vidim izlaz iz ovoga, moram zbog djece da budem dobro… Idem sada Bogu da se pomolim, ja sam uradila što je do mene. Razočarana sam u sve. Njega će sada da puste, doći će ovdje. Pa šta da radim? Uzeću djecu i izaći ću napolje kada Marko dođe. Samo želim da djeci bude dobro, a meni kako Bog da"rekla je Marija, pa sve prisutne zaprepastila sledećom izjavom:

"Eto sad sam Marka sigurno obrukala svojim izgledom" poručila je.

