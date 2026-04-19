"Milan nije u Beogradu": Rada Manojlović se oglasila zbog bivšeg, otkrila da ga je hitno zvala kad je čula vijest

Rada Manojlović otkrila da je u kontaktu s bivšim dečkom, ali progovorila i o novom

Izvor: Kurir

Pjevačica Rada Manojlović progovorila je o svom emotivnom partneru, nastupima i navodima da se Milan Stanković vraća na estradu sa novim albumom. Ona je rekla i da se dečko sa njom ne pojavljuje u javnosti jer ne želi da bude dio estrade.

Rada je rekla i da priželjkuje svadbu.

"Nije se pojavio dečko i neće. Dečko, šta je to? Ne, dezinformacija je da sam se pojavila sinoć u kafani sa njim. Čovjek živi svojim životom, to nije veza, to je jedno prijateljstvo i podržavanje... Voljela bih, kad su se svi spotakli o taj ludi kamen, što da se i ja ne spotaknem", rekla je Rada.

Reagovala zbog Milana Stankovića

Rada je rekla i kako je reagovala kada je čula da Milan Stanković priprema novi album.

"I ja sam iznenađena tom informacijom koju si ti čuo i koju sam pročitala. To nije istina, ne snima novi album. Ja sam se iznenadila i pitala Milana: Milane, zar ja da ne znam koja sam ti kao najbliži rod? Jedino ako on od mene to želi da sakrije... On često to radi, krije od mene nešto namjerno... Milan je na planeti Zemlji i mislim da je u Srbiji, ali nije u Beogradu. I ja bih možda tako da sam na njegovom mjestu... On ni prstom nije mrdnuo, aktuelan je...", poručila je pjevačica i dodala:

"Ja sam možda previše jednostavna... Mnogo toga što o meni misle ljudi jeste istinito. Nije istina da sam bila sa nekim moćnicima da bih došla do neke pozicije gdje sam sada. To se pričalo o mnogim pjevačicama. Mlađoj sebi sam dala zadatak da mlađoj sebi kupim stan. Sada brojim pare", kaže Rada i ističe:

"Ja sam u top 10 najslušanijih pjevačica na platformama. Mene ti neki hitovi održavaju, kod omladine se slušaju. U današnje vrijeme gdje se svi bore za aktuelnost ta ljubav publike mi je najbitnija", rekla je pjevačica.

O Jakovu Jozinoviću

Ona je prokomentarisala i mlađeg kolegu Jakova Jozinovića.

"Super mi je Jakov, svako vrijeme nosi neko svoje breme... On pjeva neke dobre pjesme, vratio je među omladinu dobre pjesme... Sebe vidim za nekoliko godina - kotrljam se, ja mnogo radim privatne proslave, vole me zbog toga kakva jesam, ja pjevam i svadbe i šatore...", zaključila je ona u emisiji "Premijera, vikend specijal".