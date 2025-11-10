Rada Manojlović otkrila zašto se Milan Stanković povukao: "Iznerviraju me toliko da me posle 18 godina povrijede"

Rada Manojlović pričala je o svom bivšem Milanu Stankoviću, pa se osvrnula na novinske naslove o njima.

Izvor: Lepa i Srecna

Rada Manojlović nikada se nije libila da govori o bivšem partneru Milanu Stankoviću sa kojim već godinama nije u romansi, ali su ostali u dobrim i prijateljskim odnosima.

Iako se pjevač već duže vrijeme ne pojavljuje u medijima, ali ni na koncertima, pjevačica je uvijek imala lijepe reči za njega. Ona je otkrila da li se često čuje sa Stankovićem, te koje su teme njihovog razgovora.

"Čujemo se, ali mi pričamo o nekim drugim stvarima. Kad bi vi znali o čemu mi pričamo... pa mi bistrimo stvarno neke teme van estrade."

Rada je upitana da li se slaže sa stavom mnogih da se Milan prerano povukao sa medijske scene:

"Ljudi vape za njim. Ja pratim na mrežama koliko se objavljuju sva njegova gostovanja, sve njegove pjesme se ponovo slušaju. Ljudi su željni novog starog Milana Stankovića. On je bio mnogo popularan kada se pojavio, pravljene su fan grupe, albumi sa sličicama. To je bilo na nivou popularnosti današnje Breskvice i Vojaža na primjer."

Milan Stanković ne želi da bude više dio šou biznisa. Međutim, sve je interesovao pravi razlog njegovog povlačenja, što je Rada i otkrila:

"Zbog medija se povukao. Iako danas svi imamo svoje medije u vidu mreža, ja se i dan danas rasplačem na neke naslove, ponekad noćima ne spavam zbog nekih naslova. Povrijede me. Iznerviraju me toliko da me posle 17,18 godina povrede. Bilo je onih naslova 'Rada prozvala cijelo selo da imaju djece sa komšijama'. Mene je to toliko pogodilo...Pritom se radi o mom selu. Ljudi su se zamjerili sa mojim tatom, njemu su govorili jer sam ja daleko. Jako ružno prenešeno za jedan klik."

Pogledajte fotografije Milana Stankovića i Rade Manojlović:

"Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac"

Podsjetimo, gostujući u podkastu kod Bojana Jovanovskog, Rada je progovorila i o petogodišnjoj vezi sa Milanom, te se osvrnula i na glasine koje su kružile o muzičaru, odnosno, o pričama da je homoseksualac, ali i na to da li je Milan varao ili ne.

"Neću da ti odgovorim da li je Milan varao ili ne, reći ćemo da ne znam. Po pitanju intimnih odnosa, u pećini sam, držim se starinskih običaja i sramote u medijima, tako za mene je intima tabu tema", bila je iskrena pjevačica, te dodala:

"Boki, nisi ginekolog da tebi pričam o mojim intimnim stvarima", bila je izričita Rada, a onda se okrenula temi koja je zanimala mnoge:

"Smetalo mi je da pričaju da je Milan homoseksualac, svi znamo šta se pisalo o nama. Uvijek su pričali da izgledam starije, da je on mlađi za mene. Priče da je pripadnik LGBT populacije su me pogađale, a znam i kako se on osjećao u tim trenucima", zaključila je Rada.