"Da bi mi bio prijatelj, mora da legne sa mnom": Šokantna izjava Rade Manojlović, pomenula i Milana Stankovića

Rada Manojlović poznata je po svojim šaljivim i kontroverznim izjavama.

Pjevačica Rada Manojlović nedavno se dotakla mnogih tema vezano za majčinstvo, smrti majke ali i prijatelja. Ona je prije deceniju i više bila u vezi sa Milanom Stankoviem, sa kojim je ostala u dobrim odnosima.

Rada je na samom početku rekla da nekada ne može da gleda svoje intervjue zbog toga što se previše smije.

"Čak i neke svoje intervjue koje ne mogu da gledam, bukvalno se cerekam i kezim kao luda na brašno, i onda shvatam one komentare "šta se ona više toliko smeje", priznala je Rada koja je potom govorila o najvećoj traumi i smrti majke.

"Moja mama je umrla u mojim godinama. Imala je 39 godina kad je umrla. I da li je taj presjek bio tu, u smislu, Bože, koliko je to kratko sve. Imao je te komentare "rodi već jednom to dijete", jer ja imam 39 godina. Pa čekaj, da l’ će te vi možda da ga čuvate - rekla je ona.

Kroz smijeh je prokomentarisala i svoja prijateljstva.

"Da bi neko bio moj prijatelj bukvalno mora da legne sa mnom (smeh). Majke mi, tako ispada. Ja ne znam, nemam rešenje", rekla je ona pa se dotakla odnosa sa bivšim dečkom Milanom Stankovićem koji je nestao iz javnosti i promijenio život iz kojrena.

"Milan je isto sličan meni. Moram da kažem da sam ja bila uporna da ostanemo prijatelji jer on može bez", rekla je pjevačica u emisiji "Bez filtera sa Sara Miom".

