Rada Manojlović otkrila da li je glumila vezu sa Milanom Stankovićem

Rada Manojlović konačno otkrila istinu o traču da je "glumila vezu" sa Milanom Stankovićem, jer joj je to, navodno, rekao Saša Popović
Rada Manojlović otkrila je da li je njen veza sa Milanom Stankovićem zapravo bila lažna i marketinški trik. Njih dvoje su započeli vezu tokom takmičenja "Zvezde Granda" i bili zajedno šest godina, a nakon raskida ostali su u prijateljskim odnosima koje i danas njeguju.
Dugo se spekulisalo da su oni glumili ljubav i to na nagovor Saše Popovića, a Rada je riješila da konačno stane na put svim tim pričama.
- Moja ljubavna veza je bila centralna naslovna strana sa tom nekom negativnom konotacijom i pitanjima da li je sve to marketinški trik, da li je sve to smislio Saša Popović - rekla je Manojlovićeva i dodala:
- Jeste, evo mi glumimo šest godina zaljubljeni par i petnaest godina prijatelje zato što nas je natjerao Saša Popović da glumimo. Meni je to tada smetalo, nisam se snalazila - priznala je Rada i dodala:
- Dok su me tapšali po ramenu, znala sam da sam nebitna i da nisam nikome konkurencija. Ogradiću se, nije krajnost, ali volim kada me pljuju i potkače. Skapirali su da ja ne odgovaram, učili su nas u Grandu i Žika i Saša da sve što imamo da kažemo kažemo linčo, a ne preko medija, to je ta škola. Nikada ne bih dozvolila da tema mog postojanja u medijima bude druga ličnost, previše sam sebi važna- rekla je Rada nedavno u emisiji "Nije lako biti ja".