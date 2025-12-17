Rada Manojlović otkrila da li je glumila vezu sa Milanom Stankovićem

Rada Manojlović konačno otkrila istinu o traču da je "glumila vezu" sa Milanom Stankovićem, jer joj je to, navodno, rekao Saša Popović

Izvor: Damir Dervišagić

Rada Manojlović otkrila je da li je njen veza sa Milanom Stankovićem zapravo bila lažna i marketinški trik. Njih dvoje su započeli vezu tokom takmičenja "Zvezde Granda" i bili zajedno šest godina, a nakon raskida ostali su u prijateljskim odnosima koje i danas njeguju.

Dugo se spekulisalo da su oni glumili ljubav i to na nagovor Saše Popovića, a Rada je riješila da konačno stane na put svim tim pričama.

- Moja ljubavna veza je bila centralna naslovna strana sa tom nekom negativnom konotacijom i pitanjima da li je sve to marketinški trik, da li je sve to smislio Saša Popović - rekla je Manojlovićeva i dodala:

- Jeste, evo mi glumimo šest godina zaljubljeni par i petnaest godina prijatelje zato što nas je natjerao Saša Popović da glumimo. Meni je to tada smetalo, nisam se snalazila - priznala je Rada i dodala:

- Dok su me tapšali po ramenu, znala sam da sam nebitna i da nisam nikome konkurencija. Ogradiću se, nije krajnost, ali volim kada me pljuju i potkače. Skapirali su da ja ne odgovaram, učili su nas u Grandu i Žika i Saša da sve što imamo da kažemo kažemo linčo, a ne preko medija, to je ta škola. Nikada ne bih dozvolila da tema mog postojanja u medijima bude druga ličnost, previše sam sebi važna- rekla je Rada nedavno u emisiji "Nije lako biti ja".