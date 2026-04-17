"Nakon razvoda me je sačekao u kući sa puškom": Pevačicu otac hteo da ubije jer je ostavila muža, iznela šok detalje

Zorica Marković prisetila se traumatičnog iskustva.

Pevačica Zorica Marković iza sebe ima dva braka, a sada je govorila o izazovima sa kojima se susretala kada je saopštila da se razvodi. Ona je rekla da u to vreme nije bila česta pojava da se žena razvede, a otac je želeo da je ubije kada se vratila u porodičnu kuću.

Zorica se sada prisetila trenutka kada ju je otac sačekao sa puškom na vratima.

"Dvocevka. Majke mi, dvocevka. Stalno ju je držao o zidu, išao u lov, oni veliki metkovi boktemazo. Ja dolazim, vraćam se kući, vidim da tu nema života, a on ovako nanišanio. Stane moj brat Milan, ispred mene. To je bila sramota i bruka, naopako da se vratiš kući. Kad sam videla one dve cevi, ono opasno, baš sam se uplašila. Stala mama, pored mene, a brat Milan, život sam mu dužna, i on kaže: Pucaj u mene, u nju ne. Onda ja gurnem brata i kažem: Pucaj u mene, ne u njega. I onda smo se tako jedno tri puta preklapali i tata počeo da se smeje. Jako gadan osećaj, umrla sam, oduzela sam. On opali začas, drži prst, malo mu je trebalo, takva su bila vremena, bilo sramota", ispričala je Zorica gostujući u emisiji "Amidži šou".

Muževi je varali

Podsetimo, Zorica je jednom prilikom otkrila da su je oba muža prevarila.

"Prvi muž me je prevario samo jednom i nikad više, a drugi više puta, a ja sam jednu prevaru otkrila i tu je bio kraj. Bila je promocija 'Mirno spavaj, nano', puca sve. Ja tad dijamantsku ploču izdavala. Ne mogu da kažem da ga ne volim, ali ne mogu da mu oprostim. Tada su sedeli po nekim kafanama i to je bilo skupljanje. Završila se promocija, cveće, pokloni, odlazim kući, a đavo mi ne da mira", rekla je pevačica jednom prilikom.