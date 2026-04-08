Dvije srpske pjevačice se potukle pred Dušicom Jakovljević: Preplašena voditeljka se našla između njih, pa pobjegla

Sve je počelo iznenada i kulminiralo bacanjem flaša i stolica, a prepadnuta voditeljka je gledala kako da izvuče "živu glavu".

Izvor: Youtube printscreen / Farma

Voditeljka rijalitija Elita 9, Dušica Jakovljević, vratila je publiku pravo u eru najburnijih televizijskih sukoba, kada je na društvenim mrežama podelila stari naslov o haosu koji je svojevremeno nastao u studiju između Zorice Marković i Vesne Vukelić Vendi.

Uz objavu iz arhive, Dušica je kratko poručila: "Sjećamo se bisera rijalitija", a u objavi je tagovala producentkinju Elite 9 i Milicu Mitrović. Njena objava odmah je pokrenula lavinu reakcija i podsetila publiku na jedan od najšokantnijih trenutaka televizijskog rijaliti programa u Srbiji.

Tuča Zorice Marković i Vendi u studiju Izvor: Youtube / Farma

Haos u studiju koji se i danas prepričava

Podsjetimo, do velikog incidenta došlo je krajem 2015. godine, kada je Vesna Vukelić Vendi gostovala u programu uživo, dok su se u studiju nalazili i bivši učesnici rijalitija, među kojima je bila i Zorica Marković.

Umjesto običnog televizijskog suočavanja, usledio je potpuni haos. Zorica je prišla Vendi, a onda je situacija eskalirala već u sledećem trenutku. Sve je preraslo u fizički obračun, polivanje vodom i bacanje stolica, dok je voditeljka pokušavala da smiri situaciju.

Prema tadašnjim izvještajima, Zorica Marković je najpre polila Vendi vodom, nakon čega je pjevačica burno reagovala, počela da viče i u jednom trenutku uzela stolicu koju je bacila u njenom pravcu. Ubrzo je moralo da reaguje i obezbeđenje kako bi spriječilo još veći incident, a preplašena Dušica je pobegla glavom bez obzira kako bi ostala nepovrijeđena.

Dušičina objava probudila nostalgiju za starim rijaliti haosom

Iako je od ovog skandala prošlo više od decenije, scena iz studija i dalje važi za jedan od najpoznatijih trenutaka domaće rijaliti televizije. Publika je u komentarima odmah počela da se priseća detalja incidenta, a mnogi su ocenili da je reč o jednom od onih trenutaka koji su obeležili čitavu jednu eru domaćih rijalitija.

Zorica i Vendi godinama važile za ljute rivalke

Sukob između Zorice i Vendi nije nastao tog dana, već je bio rezultat dugotrajnog animoziteta koji je publika pratila još tokom rijaliti učešća. Zbog toga je njihov susret u studiju bio napet od samog početka, a varnice su vrlo brzo prerasle u otvoreni obračun pred kamerama.