Biber uzeo 10 miliona i razočarao fanove: Kiksuno kao nikad do sad, mreže gore zbog "mlakog" nastupa

Džastin Biber prvi put nastupio kao glavni izvođač na Koačeli, ali je dio publike ostao razočaran zbog manjka hitova i mlake atmosfere na sceni.

Izvor: X printscreen / nacho con O

Justin Bieber prvi put je nastupio kao glavni izvođač na festivalu Coachella, ali njegov nastup nije kod svih fanova izazvao oduševljenje.

Naprotiv, dio publike ostao je razočaran jer je pjevač odlučio da set listu uglavnom zasnuje na novijim i manje poznatim numerama, dok je svoje najveće hitove gotovo potpuno zaobišao.

Kanadska pop zvijezda (32) do sada se na ovom festivalu pojavljivala četiri puta, ali isključivo kao specijalni gost. Ranije je nastupao uz Ariana Grande, Chance the Rapper, Daniel Caesar i Tems, a ovog puta prvi put je dobio centralni termin kao glavna zvijezda večeri.

justin bieber cantando NEVER SAY NEVER en coachella, como como busca las canciones en youtube ajdkakskak amopic.twitter.com/BHxk6IT2f6 — nacho con O (@NachoConO)April 12, 2026

Nastup počeo na vrijeme, ali uslijedila podijeljena mišljenja

Nastup Justin Bieber drugog dana festivala Coachella bio je zakazan za 23.25, što je već samo po sebi kasan termin, a pred izlazak na scenu kružile su i glasine da bi vjetar u pustinji mogao dodatno da odloži koncert.

Ipak, pjevač se pojavio tačno na vrijeme, uz glasne ovacije publike. Na binu je izašao u ležernom izdanju – u šortsu, dukserici i sa naočarima za sunce, a potom započeo nastup pjesmama koje ne spadaju među njegove najprepoznatljivije hitove.

Tokom nastupa izveo je i pjesmu Baby koja ga je proslavila, ali u nešto drugačijem aranžmanu, pa danas zvuči znatno drugačije u odnosu na original, koji je snimio kao tinejdžer.

Publika očekivala klasike, dobila noviji repertoar

Iako je tokom večeri izveo i poneki fanovima drag singl, poput pjesme Stay iz 2021. godine, koju je snimio sa The Kid LAROI, najveći dio nastupa bio je rezervisan za noviji materijal. Upravo je to izazvalo burne reakcije na društvenim mrežama, gdje su se nizali komentari razočaranih gledalaca.

Kritike nijesu bile usmjerene samo na izbor pjesama, već i na cjelokupan utisak koji je Justin Bieber ostavio na sceni. Pojedini korisnici društvenih mreža podsmevali su se njegovom stajlingu, dok su drugi ocjenjivali da je energija nastupa bila daleko ispod očekivanja.

Bilo je i onih koji su ocijenili da je razlika između njegovog nastupa i energičnog šou-programa koji je prethodne večeri priredila Sabrina Carpenter bila više nego očigledna. Dok su jedni pokušavali da objasne njegov izbor repertoara, drugi su poručivali da je publika očekivala mnogo više od umjetnika takvog kalibra.

Nastup otvorio novijim pjesmama

Justin Bieber koncert je otvorio numerom All I Can Take iz 2025. godine, koju je izveo pod plavo-bijelim svjetlima i psihodeličnim vizuelnim efektima. Nakon toga uslijedila je i pjesma Speed Demon, takođe iz 2025, u kojoj se, prema tumačenju publike, osvrće na spekulacije koje se u javnosti vode o njegovom zdravstvenom i psihičkom stanju.

Oštre reakcije na mrežama

Mnogi su zamjerili što nije izveo više svojih starih, dobro poznatih pjesama, pa su se na internetu pojavile poruke u kojima se njegov nastup opisuje kao zbunjujući, mlak i nedostojan glavnog izvođača jednog od najvećih muzičkih festivala.