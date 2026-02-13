Indijski Džastin Biber proglašen za najboljeg frajera: Djevojke padaju u nesvijest od "ljepote", da li je ovo realno?

Možda ćete misliti da je šala, ali sudeći po reakcijama ljudi - nije! Suraj Čavan je nova zvijezda Indije, a proslavilo ga je to što "fura" isti fazon kao Džastin Biber na početku karijere.

Izvor: instagram/ imjustbait

Džastin Biber je bio dijete kada je osvojio svjetsku scenu, a mi, nešto starije generacije, sjećamo se ne samo njegovih početaka, već i svih onih "kopiketova", odnosno imitatora koji su na ovaj ili onaj način pokušali da dobiju svojih 5 minuta slave grebući se uz mladog pjevača.

Čak i danas, nakon svih godina, pojedinci i dalje pokušavaju da budu novi Biberi, a koliko su daleko spremni da odu najbolje pokazuje to što imamo slučajeve ljudi koji su se čak i operisali da bi ličili na Džastina, ali i one, koji makar u očima naroda izgledaju kao kanadski pevač.

Upravo je to slučaj sa Surajem Čavanom, indijskom zvezdom koji je proglašen za "najboljeg frajera u zemlji", i ne znamo da li se Indijci šale ili su ozbiljni.

Video Čavana koji prolazi kroz masu ljudi koji mu skandiraju i aplaudiraju, sa djevojčicama koje samo što se ne onesvijeste od uzbuđenja, postao je hit na mrežama.

Njega zovu "indijski Džastin Biber", a izglasan je za najzgodnijeg u zemlji. Inače, on se proslavio sličnim stilom, frizurom, kao i pop numerama kao Biber, a vi procijenite da li je njegovo samopouzdanje opravdano.