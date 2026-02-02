logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodijeljene Gremi nagrade: Bad Bunny ispisao istoriju, a Džastin Biber izašao na binu u gaćama i čarapama (Video)

Dodijeljene Gremi nagrade: Bad Bunny ispisao istoriju, a Džastin Biber izašao na binu u gaćama i čarapama (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Dodijeljene Gremi nagrade, među dobitnicima Bad Bunny, Lady Gaga i Bili Ajliš

Dodijeljene Gremi nagrade Izvor: X/thebravobabe_

68. dodjela Gremi nagrada održana je 1. februara u dvorani Crypto.com Arena, a ceremoniju je po poslednji put vodio Trevor Noa.

Veče je obilježio istorijski uspeh Bad Bunnyja, koji je osvojio nagradu za album godine za izdanje "Debí Tirar Mas Fotos". Time je prvi put u istoriji Gremija album na španskom jeziku ponio najprestižnije priznanje.

Bad Bunny je tokom govora iskoristio priliku i da javno kritikuje američku imigracionu službu ICE.

Pogledajte:

Glavne nagrade večeri pripale su Oliviji Din za najboljeg novog izvođača, Bili Ajliš i Fineasu za pjesmu godine, Kendriku Lamaru i SZA za snimak godine, dok je Bad Bunny zaokružio veče osvajanjem albuma godine.

Većina od ukupno 95 nagrada dodijeljena je tokom netelevizovane ceremonije koja je prethodila glavnom prenosu, a domaćin je bio glumac i pjevač Daren Kris.

Među ostalim dobitnicima su:

Pjesma godine:"Wildflower" – Bili Ajliš i Fineas

Najbolji novi izvođač: Olivija Din

Najbolji pop vokalni album: "Mayhem" – Lady Gaga

Najbolja alternativna muzička izvedba:"Alone" – The Cure

Najbolji rep album: "GNX" – Kendrik Lamar

Najbolji muzički spot: "Anxiety" – Doechii

Najbolji muzički film: "Music by John Williams" – Džon Vilijams

Džastin Biber je na Gremijima nastupio gotovo go, pojavivši se na sceni samo u svilenim boksericama i čarapama bez majice dok je emotivno izvodio numeru "Yukon".

Pogledajte:

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Gremi nagrade bili ajliš lejdi gaga bad bunny Džastin Biber dodjela

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ