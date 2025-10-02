logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zavirite na gala proslavu rođendana Čoline mezimice: Zdravko se ne odvaja od ćerke, nije štedio pare

Zavirite na gala proslavu rođendana Čoline mezimice: Zdravko se ne odvaja od ćerke, nije štedio pare

Autor Đorđe Milošević
0

Una nije krila osmijeh, a sve je organizovano u krugu porodice i prijatelja.

Zavirite na gala proslavu rođendana Čoline mezimice Izvor: Instagram/unacolic/printscreen

Starija ćerka Zdravka Čolića, Una Čolić, proslavila je svoj 24. rođendan u krugu porodice i prijatelja. Rođendan je organizovan u jednom restoranu, gdje su svi uživali u dobroj hrani i veselom raspoloženju.

Una je na svom profilu podijelila fotografiju na kojoj nasmijana pozira sa ocem, a Zdravko joj je tom prilikom poklonio ogroman buket crvenih ruža. Osim toga, ona se pohvalila i skupocjenom tašnom modne kuće Louis Vuitton, vrijednom 2.800 eura, koju je dobila kao poklon.

U ljubavi sa starijim partnerom

Una Čolić je nedavno skrenula pažnju i zbog svog ljubavnog života. Nakon brojnih nagađanja, nedavno je objavila zajedničku fotografiju sa svojim partnerom koji je od nje stariji deset godina, čime je stavila tačku na razne spekulacije.

Na fotografijama koje je podijelila vidi se da zajedno uživaju u luksuznom smeštaju u Španiji, gde su se opustili uz specijalitete i romantične trenutke. Na jednoj od objava Una je pokazala buket koji joj je poklonio partner, dok su u kadar ušle i njene noge, što je izazvalo dodatne komentare njenih pratilaca.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Zdravko Čolić Una Čolić rođendan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ