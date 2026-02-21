logo
Čolina porodica ponovo u problemu, pjevačeva ćerka riješila da progovori: "Ne želim da budem dio ove priče"

Čolina porodica ponovo u problemu, pjevačeva ćerka riješila da progovori: "Ne želim da budem dio ove priče"

Autor Marina Cvetković
0

Porodica Zdravka Čolića poslednjih nedelja nalazi se u centru pažnje, posebno nakon što je na pjevačevu vilu na Dedinju bačena eksplozivna naprava.

Čolina porodica ponovo u problemu, pjevačeva ćerka riješila da progovori Izvor: Mondo/Goran Sivački/Instagram/Screenshot/unacolic

Samo nekoliko nedelja nakon što je na kuću Zdravka Čolića bačena bomba, njegova ćerka Una je javnosti podjelila još jedno neprijatno iskustvo. Una se oglasila na društvenim mrežama i otkrila da napušta projekat u kojem je trebalo da učestvuje, nakon što se njeno ime našlo u poruci za koju nije dala saglasnost.

Riječ je o aplikaciji putem koje se poručuje hrana za dostavu na kućnu adresu, ali Uni se njihov marketinški plan nije dopao, posebno zbog toga što je njeno ime bilo uijmešano bez njenog pristanka.

"Priča nije prevara, radi se o aplikaciji mojih prijatelja kojoj sam se pridružila da im pomognem. Ni u jednom trenutku nisam odobrila da se pišu ovakve stvari, jer to nema veze sa vezom. Zbog toga izlazim iz cijele priče i ne želim da budem dio iste. Svakako im želim sreću, jer znam da imaju odličnu ideju, ali ovakve greške ne smiju da se prave", poručila je Una.

