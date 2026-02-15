Oglasila se prvi put od kako je bačena bomba na vilu na Dedinju: Ćerka Zdravka Čolića objavila slike na Instagramu

Una Čolić, starija ćerka pjevača Zdravka Čolića prvi put nakon bombaškog napada na porodičnu kuću, oglasila se na mrežama i pokazala kako provodi dane.

Prije nedjelju i po dana odigrala se prava drama kada je na porodičnu kuću Zdravka Čolića bačena bomba. Ovaj nemili događaj digao je sve na noge, a pjevačeva porodica je, na sreću, prošla bez ikakvih problema i posljedica.

Od tog nemilog događaja pjevačeve ćerke nijesu se oglašavale sve do danas, kada se starija ćerka Una oglasila fotografijama putem Instagrama.

Ona je pokazala kako je provela Dan zaljubljenih uz ručak sa prijateljicom, dok se kasnije pohvalila buketom koji je dobila od svog partnera.

Uhapšeni osumnjičeni

Sva trojica osumnjičenih za bombaške napade na Dedinju, na kuću pjevača Zdravka Čolića i na Paliluli, sada su u rukama policije. Najnoviji detalji istrage otkrivaju filmski scenario: koristili su električne trotinete za bijeg, a eksplozije dokumentovali mobilnim telefonima.

Potpredsjednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su pripadnici beogradske policije i UKP-a, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom, uhapsili i treću osobu osumnjičenu za bacanje ručnih bombi na porodične kuće u Beogradu.

Uhapšeni P. S. (28) sumnjiči se da je sa S. M. (32) i M. A. (koji su ranije privedeni) učestvovao u napadima koji su uznemirili prijestonicu, uključujući i aktiviranje eksplozivne naprave u dvorištu kuće poznatog pjevača Zdravka Čolića.

Taksi, trotinet i snimak mobilnim telefonom

Najšokantniji detalji dolaze iz istrage napada koji se dogodio 3. februara 2026. godine na Savskom vencu. Prema navodima istrage:

Dolazak: Do Dedinja su prvo stigli taksi vozilom, a zatim su koristili električni trotinet kako bi neprimjetno prišli meti.

Napad: Oko 04:52 časa, osumnjičeni za kojim se tragalo (sada uhapšeni P. S.) aktivirao je i bacio bombu u dvorište Čolićeve kuće.