Jelena Karleuša je otvorila dušu o počecima i majci Divni

Izvor: Kurir/Marko Karović

Jelena Karleuša je u svom domu za Uskrs ugostila ekipu "Premijere - Vikend specijala" i prisjetila se svog odrastanja na Novom Beogradu u čuvenim Blokovima, a potom pomenula svog dedu, odnosno, Divninog oca.

"Otac mi je rođeni Beograđanin, a majka mi je rođena u Sloveniji u Ptuju. Bile smo samo jednom zajedno, bile smo na grobu njenog oca, koji je bio vojni pilot, to je bilo staro groblje, zapušteno, a mi kada smo ga našle, bilo je zarastao u neko grmlje. Moram da kažem da su moj deda i njegov brat poginuli istog dana, u sat vremena razlike", rekla je Jelena pa se osvrnula na njeno odrastanje na Fontani.

Vidi opis "Otac me šišao na ćelavo, jurili me s bombom u školi: Karleuša o počecima i odrastanju, one su joj najviše pomogle Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 8 8 / 8

"Drug me u školi jurio sa bombom"

"Ja sam odrasla u kraju koji je bio poznat po snimanju filmova poput filma 'Rane' i mislim da me je to odrastanje ojačalo. Ja sam odrasla u Pariske komune i išla sam u školu 'Ivan Gundulić', koja je tada bila jako čudna. Meni je bilo normalno da djeca donose bombe u školu, mene je jurio drug sa bombom", govorila je Jelena.

Majka pozajmljivala novac

"Počela sam '95. da pjevam, moje djetinjstvo je bilo jako teško. Nije bilo ulja, nije bilo benzina, nije bilo cigara za Divnu. To je bilo teško vrijeme, moja majka je bila novinar, koja je radila kao honorarac. Ona se borila sa mnom, ali me je podržala, ona je pozajmila 25 hiljada maraka za moj album. Moram da kažem da je ona taj novac pozajmila od Dragane Mirković, tačnije od njenog tadašnjeg dečka Zorana Bašanovića, a album mi je radio Braja, a Milica Mitrović je tada zvala moju majku jer je čula da ja znam da pjevam, i ona me je zvala prije izlaska mog albuma u emisiji 'A što ne bi moglo' kod Peje. Moram da kažem da je Milica Mitrović moj album sa pjesmama 'Ogledalice', 'Najbolja drugarice', gurala i promovisala na Pinku", priznala je Jelena, pa je otkrila da li je Divna sumnjala da neće moći da vrati novac koji je pozajmila.

Vratila novac iste godine

"Plašila se, ali ja sam taj novac vratila iste godine. Zoran Bašanović je pitao Draganu Mirković tada da li da mi pomogne, ona je rekla 'da' i zbog toga smo mi divne prijateljice", iskrena je Jelena.

Živjele skromno

"Sjećam se da mi je kupila cipele, da je morala da napiše dvadeset čekova i kupila mi ih, ali nisam imala za dalje, pa sam morala da se snalazim. Iskreno, mi smo živjele skromno, moja majka je nosila jedne cipele, jedan džemper i zbog toga ja stalno kupujem cipele. Sjećam se da me je tata stalno šišao na ćelavo, jer je govorio šta će meni kosa. Morala sam da se snalazim kako da privučem pažnju, sama sam sebi pravila šta da obučem, sve sam uzimala od majke i njenih stvari, sjekla i pravila sebi šta da obučem. Moram da kažem da mene moja Divna nikada nije kaznila niti tukla, ali kada me je pogledala, znala sam koliko je sati", ispričala je Jelena.