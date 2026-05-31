Francuska je zatražila hitan sastanak Savjeta bezbjednosti UN zbog izraelskih vojnih operacija u Libanu, rekao je francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro.

"Ništa ne može opravdati produženje vojnih operacija u Libanu i sve dublju okupaciju libanske teritorije", rekao je Baro u intervjuu za BFMTV, dodajući da je ovo velika greška za Izrael.

Baro je pozvao Sjedinjene Države i Iran da postignu dogovor jer je, kako je naveo, trenutna situacija neodrživa.

"Osjećamo posljedice blokade Ormuskog moreuza svakodnevno i generalno njen uticaj na globalnu i na francusku ekonomiju. Dakle, ovo mora da prestane", poručio je Baro.