logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Njegova djeca su mi otvarala vrata": Karleuša posle 25 godina otkrila da je živjela u Arkanovom stanu

"Njegova djeca su mi otvarala vrata": Karleuša posle 25 godina otkrila da je živjela u Arkanovom stanu

Autor Dragana Tomašević
0

Jelena Karleuša je tokom snimanja albuma bila u kontaktu s bivšom ženom Željka Ražnatovića Arkana Natalijom

Karleuša posle 25 godina otkrila da je živjela u Arkanovom stanu

Pjevačica Jelena Karleuša i Svetlana Ceca Ražnatović su u otvorenom sukobu više od 20 godina.

Karleuša ne propušta priliku da podbode pjevačicu s kojom je nekoliko puta završila i na sudu, a često je negativno govorila i o njenom suprugu Željku Ražnatoviću Arkanu.

Sada je ipak otkrila da je početkom dvehiljaditih živjela u Arkanovom stanu u Atini.

- Istina je. S obzirom na to da sam jedina domaća muzička ličnost koju izdaju strane produkcijske kuće - sada Univerzal, a nekada Heven Mjuzik. Tada me je u Atinu dovela čuvena porodica Kirjaku, vlasnici Hevena, i kompozitor Fivos. Tada sam dugo odsedala u hotelu, bila sam depresivna tu... Nisam se osećala kao kod kuće, a provodila sam mjesece tamo. Iz tog razloga su odlučili da mi iznajme jedan prelijep stan na obali mora na Glifadi. Ispostavilo se da je žena koja je iznajmljivala taj stan Natalija, bivša supruga Željka Ražnatovića Arkana. Sjećam se, otvorili su mi vrata njegovi sinovi Nikola i Vojin i ćerka Maša, rekla je Jelena i opisala kako pamti taj period.

Ovo su djeca Željka Ražnatovića Arkana koju je dobio sa Natalijom:

- Pamtim ga kao najljepši u mom životu. Tada mi je Heven Mjuzik iznajmio jednu "opel corsu" u koju sam, pošto sam jedina imala vozačku dozvolu, svaki dan trpala Arkanovu djecu i još uvek maloljetnog Tošeta Proeskog i vozila sve nas na plažu. Tada sam snimila pjesme kao što su "Moj dragi", "Samo za tvoje oči", "Manijak".

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jelena Karleuša Željko Ražnatović Arkan stan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ