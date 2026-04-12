"Njegova djeca su mi otvarala vrata": Karleuša posle 25 godina otkrila da je živjela u Arkanovom stanu

Jelena Karleuša je tokom snimanja albuma bila u kontaktu s bivšom ženom Željka Ražnatovića Arkana Natalijom

Pjevačica Jelena Karleuša i Svetlana Ceca Ražnatović su u otvorenom sukobu više od 20 godina.

Karleuša ne propušta priliku da podbode pjevačicu s kojom je nekoliko puta završila i na sudu, a često je negativno govorila i o njenom suprugu Željku Ražnatoviću Arkanu.

Sada je ipak otkrila da je početkom dvehiljaditih živjela u Arkanovom stanu u Atini.

- Istina je. S obzirom na to da sam jedina domaća muzička ličnost koju izdaju strane produkcijske kuće - sada Univerzal, a nekada Heven Mjuzik. Tada me je u Atinu dovela čuvena porodica Kirjaku, vlasnici Hevena, i kompozitor Fivos. Tada sam dugo odsedala u hotelu, bila sam depresivna tu... Nisam se osećala kao kod kuće, a provodila sam mjesece tamo. Iz tog razloga su odlučili da mi iznajme jedan prelijep stan na obali mora na Glifadi. Ispostavilo se da je žena koja je iznajmljivala taj stan Natalija, bivša supruga Željka Ražnatovića Arkana. Sjećam se, otvorili su mi vrata njegovi sinovi Nikola i Vojin i ćerka Maša, rekla je Jelena i opisala kako pamti taj period.

Ovo su djeca Željka Ražnatovića Arkana koju je dobio sa Natalijom:

- Pamtim ga kao najljepši u mom životu. Tada mi je Heven Mjuzik iznajmio jednu "opel corsu" u koju sam, pošto sam jedina imala vozačku dozvolu, svaki dan trpala Arkanovu djecu i još uvek maloljetnog Tošeta Proeskog i vozila sve nas na plažu. Tada sam snimila pjesme kao što su "Moj dragi", "Samo za tvoje oči", "Manijak".

