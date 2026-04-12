"Duško Tošić nije za porodicu": Karleuša otkrila šta se dešavalo kada je bivši muž izvrijeđao na mrežama

Jelena Karleuša od ćerki saznala šta je bivši muž pisao o njoj na mrežama

Pjevačica Jelena Karleuša je bila u braku sa Duškom Tošićem oko 14 godina. Turbulentan razvod okončan je 2022. godine, i iako je nekoliko puta govorila o krahu zajednice, bivši fudbaler je ćutao.

Ipak, prošle godine je reagovao na mrežama na jednu njenu izjavu i napisao da "plaća muškarce", kao i da joj je poslednji partner najstariji.

Sada je otkrila i kako je reagovala na objavu bivšeg muža.

- Njegovu objavu su mi pokazale ćerke. To govori koliko je to bilo ružno i nepromišljeno. Ubrzo je on obrisao uvrede i pokajao se. Bio je iznerviran mojom pričom o drugim muškarcima, ali svako ko gubi ima pravo da se ljuti i pokazuje mušku sujetu. Nije mu to trebalo, a on je toga svestan. O bivšem suprugu i ocu moje djece neću više reći nijednu ružnu riječ, rekla je Jelena.

Karleuša je potom dodala da ovom odlukom ne štedi Duška.



-Ne štedim ja Duška, nego mu opraštam. Nije svako za porodicu i niko nije vrijedan boriti se za njega. Neko zna da cijeni i razumije šta ima, a neko ne. Žao mi je što se cijela situacija koja se dogodila s onim užasnim eksplicitnim slikama okrenula protiv mene. Ljudi vole da zabijaju nos u tuđe privatne stvari, a da ne znaju razloge

- Nikada nisam željela da izađu moje privatne poruke, niti skrinšotovi mojih privatnih video poziva. Neka ljudima koji su to uradili i onima koji sve to i danas koriste da me grupno si*uju služi na čast. Nema veze, jaka sam ja žena koja može mnogo toga da izdrži i podnese. Iz tog razloga spremam nove pjesme i to je nešto najbolje što sam u karijeri snimila. Spremila sam najbolji album za 30 godina karijere. Biće to šamarčina svima onima koji su potpisivali peticije protiv mene, kenselovali me i pokušavali atentat na moju ličnost, rekla je Jelena Karleuša za Informer.





