Danas se nastavlja Deseta - posebna sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2026. godini

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

U nastavku, na poslanička pitanja od 10 sati, odgovaraće: Filip Radulović, ministar pomorstva; Admir Šahmanović, ministar rudarstva, nafte i gasa i Damjan Ćulafić, ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

Kako su najavili iz Skupštine, nakon toga nastaviće se Treća sjednica Prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2026. godini. Na dnevnom redu biće Predlog zakona o upravljanju privrednim društvima u vlasništvu države.

Nakon završene rasprave uslijediće glasanje.