Međuvladina konferencija, na kojoj bi Crna Gora trebalo da zatvori dva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom (EU), biće održana danas u Luksemburgu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Crna Gora bi trebalo da na toj konferenciji, 27. po redu, zatvori poglavlja 2 - Sloboda kretanja radnika i 28 - Zaštita potrošača i zdravlja, piše portal Analitika.

Poglavlje 2 uređuje pravo građana država članica EU da rade, borave i slobodno se kreću unutar Unije bez diskriminacije po osnovu državljanstva, što će građanima omogućiti više mogućnosti za zapošljavanje u EU, uz ista prava kao i radnici iz drugih država članica.

Poglavlje 28 obuhvata zaštitu potrošača, bezbjednost proizvoda i unapređenje javnog zdravlja kroz usklađivanje sa standardima EU.

Zatvaranje ovog poglavlja znači da je Crna Gora usvojila evropske standarde u oblasti zaštite potrošača, mehanizama za rješavanje sporova i obeštećenja građana, kao i u oblastima prevencije bolesti, promocije zdravlja i bezbjednosti medicinskih proizvoda i procedura, prenosi Analitika.

Nakon Međuvladine konferencije planirana je konferencija za medije na kojoj će, pored premijera Milojka Spajića, govoriti zamjenica ministra evropskih poslova Kipra Marilena Rauna i komesarka za proširenje Marta Kos.