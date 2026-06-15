Tramp objavio da je završen rat na Bliskom istoku.

Izvor: NBC/Printscreen

Američki predsjednik Donald Tramp saopštio je večeras na svojoj društvenoj mreži "Truth social" da je i zvanično završen rat na Bliskom istoku između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela sa Iranom. Otkrio je da je postignut konačan sporazum sa Iranom i najavio je momentalno otvaranje Ormuskog moreuza, dok se potpisivanje sporazuma očekuje za pet dana, u petak 19. juna.

"Sporazum sa Islamskom Republikom Iran je sada završen. Čestiram svima!

Ovim putem dajem punu autorizaciju otvaranju Ormuskog moreuza i paralelno sa tim uklanjanje blokade američke mornarice. Svi brodovi svijeta, startujte svoje motore", naveo je američki predsjednik.

Ubrzo nakon ove objave, Tramp je otkrio u narednoj objavi da se sporazum zvanično potpisuje u petak 19. juna. Do tada bi trebalo da se otvori slobodan saobraćaj kroz Ormuski moreuz kroz koji je prije rata na Bliskom istoku proticalo svakodnevno oko 20 odsto svjetske nafte.

Oglasio se ovim povodom i premijer Pakistana Šehbaz Šarif. On je od starta mirovnih pregovora imao veliku ulogu u smirivanju tenzija i dovođenju obe strane za pregovarački sto.

"Sa zadovoljstvom obјavljuјemo da јe nakon intenzivnih razgovora mirovni sporazum između Sјedinjenih Američkih Država i Islamske Republike Iran postignut. Obje strane su proglasile trenutni i traјni prekid voјnih operaciјa na svim frontovima uključuјući i Liban.

Zvanična ceremoniјa potpisivanja održaće se u petak 19. јuna u Švaјcarskoј. Željeli bismo da se zahvalimo Sјedinjenim Američkim Državama i Islamskoј Republici Iran na njihovoј posvećenosti pronalaženju diplomatskog rešenja za sukob.

Takođe bismo želeli da izrazimo iskrenu zahvalnost našoј braći u ovim posredničkim naporima, velikom rukovodstvu Države Katar, na njihovoј podršci u postizanju ovog sporazuma. Posebno bih se zahvalio vizionarskom rukovodstvu Kraljevine Saudiјske Arabiјe i Republike Turske na njihovom ogromnom doprinosu u tom pogledu.

Sada kada јe sporazum stupio na snagu, posrednici će ove nedelje održati niz sastanaka. Ovi razgovori pre implementaciјe postaviće temelje za tehničke razgovore i zvaničnu ceremoniјu potpisivanja", naveo je premijer Pakistana na svom "X" nalogu.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz)June 14, 2026