Jelena Karleuša imala nezgodu: Stigla bijesna na snimanje "Pinkovih zvezda", pa otkrila detalje

Poznata pjevačica je otkrila da je imala nezgodu u kući prije snimanja.

Izvor: MONDO

Pjevačica Jelena Karleuša u crnoj kombinaciji je stigla na snimanje "Pinkovih zvezda" i otkrila šta joj se desilo dok se spremala za ovo takmičenje.

Pred kamerom MONDO portala pjevačica je bila vidno nervozna i razgovarala je telefonom.

"Neraspoložena sam trenutno. Dok sam se spremala cio dio mog grada, neki kvar je, jedva sam se spremila. U toj brzini sam polomila nokat i sada sam jako neraspoložena", rekla je Jelena Karleuša.

Podsjetimo, upitali smo Desingericu kako je njegova supruga Nevena reagovala na poljubac sa pjevačicom.

"Pa nije, to je sve kolegijalno, okej i prihvatljivo", rekao je Desingerica.

Zatim je prokomentarisao promjene ponašanja poznate pjevačice.

"Ona je čudnovato biće, čas je ovako, čas je onako. Ili prihvatiš nekog ili ne prihvatiš. Tako je fabrički naštelovana", istakao je on kroz osmjeh.