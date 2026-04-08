Ivana i Petar Mitić imaju 3 sina, sad progovorili o razvodu: "Žao nam je, nema poštovanja, nema tolerancije"

Oboje primjećuju da porodične i poslovne obaveze mogu unijeti napetost, ali trud i razumijevanje pomažu da ljubav opstane.

Bračni par Ivana Pavković (35) i Petar Mitić (40) su započeli ljubavnu priču na sceni "Granda", a danas, uprkos tome što se mnoge njihove kolege sve češće razvode, važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.

U jeku brojnih estradnih razvoda, ono što najviše intrigira javnost jeste kako Ivana i Petar uspjevaju da očuvaju svoju zajednicu. Iako tvrde da ni njihov odnos nekada nije u potpunosti idealan, oni redovno rade na njemu.

"Ne kažem da je meni i Ivani med i mlijeko, u stvari jeste, jer se mi borimo da nam bude med i mlijeko", iskreno je priznao Petar Mitić i dodao da sve probleme, i lične i zajedničke, uvijek dijele.

"Nema poštovanja, nema tolerancije"

Pjevač je istakao suštinu dugotrajnog odnosa.

"Mnogo je lako zaljubiti se, početak, strast na sve strane, ali ta ljubav posle mora da se čuva, podgrijeva."

On napominje da obaveze poput posla i djece donose svoje muke, te da je najbitnije da supružnici budu jedno drugom najveća podrška.

Ivana Pavković se složila sa svojim suprugom, ali i izrazila zabrinutost zbog aktuelnih trendova na estradi.

Njoj je izuzetno žao zbog velikog broja razvoda i rasturanja čitavih porodica. Svjesna je da danas mnogi ljudi više nemaju toleranciju za probleme u odnosu, te je zaključila da je došlo takvo vrijeme u kome jednostavno "nema poštovanja, nema tolerancije".

"Žao mi je zbog tolikog broja razvoda, i što se rasturaju čitave porodice, ali takvo je vrijeme došlo. Nema poštovanja, nema tolerancije", rekla je Ivana.

Estradni par je u braku dobio tri sina.

