logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Anja Mit sa partnerom zajedno u emisiji: Košarkaš želio sinu da da ime „Beograd“

Autor Đorđe Milošević
Sin je na kraju ime dobio po Vladimirovom ocu.

Anja Mit sa partnerom zajedno u emisiji: Košarkaš želio sinu da da ime „Beograd“ Izvor: Youtube/ SPORTCAST sa Stevom i Nevenom

Glumica Anja Mit uživa u najljepšoj životnoj ulozi, ulozi majke. Njen sin Filip, koji je rođen 12. novembra prošle godine, donio je ogromnu sreću njoj i njenom partneru Vladimiru Petroviću.

Iako se polako vraća poslovnim obavezama i publika već ima priliku da je vidi na pozorišnoj sceni, jasno je da joj je porodica na prvom mjestu.

Ljubav Anje i Vladimira dugo je bila daleko od očiju javnosti, pa je mnoge iznenadilo kada su ih paparaci uslikali kako razmjenjuju nježnosti na Kalenić pijaci. Ipak, tek nedavno su zajedno gostovali u podkastu i otvoreno govorili o svom odnosu i promjenama koje im je donio dolazak sina.

Posebnu pažnju privukla je zanimljiva anegdota o imenu njihovog nasljednika. Kako je Anja otkrila, Vladimir je u šali imao neobičan predlog:

"Šalio se, naravno, ali kada smo saznali da je dječak, on je rekao: 'Daj da se zove Beograd', ja sam mu odgovorila da to nema šanse i da se niko ne zove tako, sigurno sa nekim debelim razlogom", rekla je Anja, dok je Vladimir kroz osmijeh dodao da je u pitanju više pravno-tehnička prepreka nego bilo šta drugo.

Na kraju su se odlučili za ime Filip, koje ima posebnu porodičnu vrijednost, budući da je dječak dobio ime po Vladimirovom ocu. Glumica je priznala da joj je to posebno značajno:

"Filip je dobio ime po Vladimirovom tati i meni je to mnogo lijepo kada ime ima jaku simboliku i značenje, a pritom je i prelijepo. Oduvijek sam govorila da će, ukoliko bude djevojčica, da se zove Danica po mojoj baki."

O vezi sa Vladimirom javnost ne zna mnogo, ali je Anja sada napravila izuzetak i govorila o njemu kao partneru i ocu. Kako kaže, njegova posvećenost porodici bila joj je jasna još na početku veze, budući da iz prethodnog braka ima dvije ćerke.

"Vladimir je kao tata predivan. To sam vidjela još kada sam ga upoznala, jer on već ima dvije ćerke iz prvog braka. To su predivne, lijepo vaspitane i veoma uspješne djevojčice, koje imaju 13 i 15 godina. Zaista mogu samo da uživam gledajući njega sada, po treći put, u ulozi tate. Divno ga je vidjeti i sa velikom djecom i sa malom bebom. Kao da sve počinje iz početka. Ponekad ga i testiram, pa pitam: 'A da li se sjećaš šta sada ide?' Ali, naravno, neke stvari se i zaborave. Ipak, mnogo mi pomaže", naglasila je glumica u podkastu "Sportkast".

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Anja Mit glumica

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ