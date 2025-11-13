Anja Mit konačno pokazala partnera: Više se ne kriju, glumica blista pored poznatog sportiste (Foto)

Vladimir, inače, ima i srpsko i grčko državljanstvo i visok je 1,99 m.

Izvor: Instagram/anjamitofficial

Glumica Anja Mit juče je postala majka, a vijest o njenom porođaju brzo je obišla javnost. Ovaj put odlučila je da na društvenim mrežama otkrije identitet partnera sa kojim je dobila dijete, čime je prvi put pokazala lice sina.

Anja Mit i košarkaš Vladimir Petrović dobili su sina Filipa. Na njenom Instagram profilu objavljena je prva zajednička fotografija sa mališanom, a uz objavu je napisala:

"Naša poslednja slika kao dvojac, stiže kapiten u tim!."

Izvor: Instagram/anjamitofficial / screenshot

Uz to, Anja je u objavi pohvalila partnera:

"Bravo, tata!", označivši Vladimira Petrovića.

Vladimir Petrović, inače, ima i srpsko i grčko državljanstvo i visok je 1,99 metara.

"Najljepši dan u životu"

"Dobro došao sine! Hvala mojoj najdivnijoj doktorki za najljepši dan u životu! Filip Petrović 12.11.2025."