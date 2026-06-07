Košarkaš Crvene zvezde Dejan Davidovac potpisaće novi ugovor sa klubom.

Izvor: MN Press

Košarkaški klub Crvena zvezda i krilni centar Dejan Davidovac (31) produžiće saradnju, pošto su postigli dogovor o novom ugovoru! Iskisni košarkaš ostaće u redovima tima koji mu je i obilježio profesionalnu karijeru, iako je u prethodnom periodu bilo naznaka da bi Davidovac mogao da ode.

Kako prenosi portal "Meridian Sport", Davidovac i Crvena zvezda su se već dogovorili oko novog ugovora, zbog svega što je jedan od miljenika Zvezdinih navijača uradio tokom dugogodišnjeg boravka na Malom Kalemegdanu. Često je baš momak iz Zrenjanina bio "x faktor" crveno-belih.

Prethodna sezona nije bila sjajna za Dejana Davidovca. On je u Evroligi odigrao 21 meč, ali je samo dva puta bio starter i nije imao jednu od liderskih uloga u timu. Prosječno je bilježio 2,6 poena i 2,1 skoka, uz 0,4 asistencije i ukradene lopte. U ABA ligi je odigrao 24 meča, uz prosjek od 5,2 poena, 2,7 skokova i 0,9 asistencija.

Ovo je još jedna veoma važna odluka sportskog sektora koji je od nedavno u rukama Miloša Teodosića. Bivši prvotimac Crvene zvezde se nakon godinu dana "penzije" vratio košarci, pa će u ulozi sportskog direktora pokušati da napravi tim za iskorak u Evroligi i osvajanje domaćih i regionalnih takmičenja.

Davidovac je prvu profesionalnu sezonu u karijeri odigrao za Proleter Naftagas, zatim je bio član Vršca, a od 2015. godine je pod ugovorom sa Crvenom zvezdom. Nakon dvije sezone tokom kojih je bio pozajmljen u FMP iz Železnika, 2017. godine je obukao crveno-bijeli dres i nosio ga do 2022. Nakon jedne sezone u CSKA iz Moskve, Davidovac se vratio u Crvenu zvezdu.

Sa reprezentacijom Srbije Dejan Davidovac osvojio je srebro na Mundobasketu 2023. godine i bronzu na Olimpijskim igrama 2024. godine, a ima i zlato na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina. Kao prvotimac Crvene zvezde osvojio je pet trofeja u Košarkaškoj ligi Srbije, četiri trofeja u ABA ligi i četiri trofeja u Kupu Radivoja Koraća, kao i jedan Superkup ABA lige.