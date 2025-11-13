Porodila se Anja Mit: Glumica odmah pokazala bebu na Instagramu, otkriveno i koje ime joj je dala

Lijepa glumica radosne vijesti otkrila je preko Instagrama nakon što je podijelila fotografiju iz porodilišta

Izvor: Instagram/anjamitofficial

Glumica Anja Mit danas je postala mama, prodivši se u jednoj privatnoj bolnici u Beogradu. Inače, Anja je na svijet donijela dečaka kojeg je nazvala Filip.

Radosne vijesti podijelila je preko društvenih mreža uz prvu zajedničku fotografiju i riječi:

"Dobrodošao sine. Hvala mojoj najdivnijoj doktorki na svijetu za najljepši dan u životu. Filip Petrović 12.11.2025. " napisala je glumica.

Komentari i čestitke su se odmah zaređali, a veliki je broj i slavnih ličnosti koji joj je čestitao što je postala mama poput Milice Todorović, Slobode Mićalović, Dragane Džajić i mnogih drugih.

Podsjetimo, Anja je u junu otkrila na Instagramu da je u drugom stanju kada je podijelila nekoliko fotografija u kupaćem kostimu, na kojima se jasno video njen trudnički stomak. Ubrzo se saznalo i da je njen novi partner nakon što se razvela, košarkaš Vladimir Petrović.