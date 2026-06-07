Vejd Boldvin ima loše uspomene na saradnju sa Duškom Ivanovićem i javno je isprozivao bivšeg trenera Crvene zvezde.

Izvor: MN Press/PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Vejd Boldvin je postao šampion Evrolige sa Fenerbahčeom 2025. godine. U Evropi je igrao od 2019. godine kada je došao iz razvojnog tima Toronta i odlučio da se oproba "preoko okeana". Radio je sa dosta trenera, imao dosta saigrača, ali najviše mrzi Duška Ivanovića. Priznao je to javno.

"Nažalost jeste mi bio trener. Ne sviđa mi se Duško. Jedan je od najgorih trenera koje sam imao", počeo je Boldvin priču u podkastu "Euro insajder".

Upitan je i šta je bio problem i zašto nije mogao da radi sa nekadašnjim trenerom Crvene zvezde tokom sezone u Baskoniji (2021/22).

"Bila je kombinacija raznih stvari. Većina trenera ima skicu i način na koji rade i kako vide košarku. Došao sam poslije sjajne sezone iz Bajerna gdje je lopta bila često u mojim rukama, ja sam bio vođa tima, radio sam sve. Onda sam odlučio da dođem u Baskoniju i znao sam da se tamo u Španiji igra više timska košarka. Ali to ne znači da sam tu kako bih izlazio iz blokova i iz sličnih situacija. Bila je takva situacija da nisam mogao da pronađem svoju igru kod njega."

"Duško je bio nepristupačan"

Američkom košarkašu smetao je i odnos kakav je imao sa Ivanovićem i to što je kako kaže bio "nepristupačan" i nisu mogli da nađu zajednički jezik.

"Nije bilo kao 'pokušavam da promijenim nešto kod tebe', već je bio nepristupačan čovjek. Vjerujem da si dobar trener ako možeš da se adaptiraš igračima koje imaš. Da nije sve u jednom sistemu igre. To su bile komplikacije koje sam tamo imao", zaključio je Boldvin.