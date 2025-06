Ko je partner Anje Mit (33)? Prije 19 godina se borio za život, poznatog sportistu (48) i trudnoću krila mjesecima

Domaći mediji otkrili su ko je misteriozni partner Anje Mit kog krije mjesecima, ali i pojedine detalje.

Poznato je da glumica Anja Mit godinama svoj privatan život vješto krije od javnosti i da se ne zna mnogo o njenom ljubavnom životu, ali sada je odlučila da to promijeni.

Lijepa glumica je na svom Instagram profilu objavila je fotografiju u kupaćem kostimu koja je mnoge iznenadila, jer je na njoj jasno vidljiv trudnički stomak, što je do sada vješto skrivala.

"Hvala ti, Bože", napisala je glumica uz objavu niza fotografija, a čestitke i dalje stižu sa svih strana. Ipak, nakon što je glumica pokazala i fotografiju budućeg tate, koga vešto krije od javnosti, krenula je potraga da se sazna i ko je on.

Ko je novi dečko Anje Mit?

Kako piše Pink.rs, misteriozni partner Anje Mit je košarkaš Vladimiru Petroviću (48), čiji život takođe nije puno poznat javnosti, osim jednog detalja o kom je i sam pričao.

Naime, uprkos zdravom, sportskom životu, košarkaš se prije gotovo dvije decenije suočio sa ozbilnjim zdravstvenim problemom.

"Uvijek sam se hranio zdravo, odmarao, trenirao. Majka se bavila zdravom ishranom i tako je mene i brata hranila. Imam neku bazu još od kad sam bio klinac, tog zdravog života. Kroz trening sam naučio sebe disciplini, takav sam i dan danas. Pazim na sve. Simptomi nisu bili neki, osim fizičke prirode", rekao je on.

Vladimir je otkrio da je bolest krio od svih, čak i od klubova i menadžera.

"Sve to se dešavalo negdje krajem maja, početkom juna je bila operacija, sva sreća tad nije bila sezona. Nikome nisam rekao za bolest, ni klubovima ni menadžerima. Planirao sam da odradim terapije do septembra, a onda poslije toga počinje košarkaška sezona i onda mogu da krenem. Međutim, dobijao sam ponude u avgustu, ali ja sam im govorio kako sam operisao kilu i kako ne mogu sad još uvijek da krenem sa košarkom, jer ja sam imao jednu terapiju krajem septembra. Krili smo to od javnosti", ispričao je Vladimir Petrović koji je, dok je bio bolestan, potpisao ugovor za Aris iz Soluna.

Redovna kontrola

"Kada jednom imaš tumor, narednih 10 godina moraš da se kontrolišeš, a kad prođe taj period ti si onda osoba koja nema tumor. Tada može da ti se desi neki drugi oblik ili neka metastaza. Ali ja sam od tada imao redovne preglede. Moraš da se kontrolišeš, jer si u opasnosti većoj nego neko drugi ko nikada nije imao tumor", rekao je Vlada za UnaTV.