Vlada iz Magla benda izveo striptiz na bini: Djevojke ga skidale pred svima, evo šta je pjevač radio

Vladan Savić iznenadio je beogradsku publiku performansom.

Vladan Savić napravio je totalni haos na koncertu Magla benda kada ga je sedam djevojaka skidalo nasred bine. On je u jednom momentu ostao samo u boksericama, a beogradska publika je oduševljeno aplaudirala.

Podsjetimo, Vladan je najavio ovaj spektakl pred sam koncert.

"Večeras će se desiti presvlačenje na bini. Nije striptiz. Pa zašto da ne, to je interesantno i dobro, u zoni sam komfora sa 7 dama, potpuno mi je okej ideja produkcije. Osjećam se slobodna. Supruga smatra da je okej sve što ja smatram da je okej", istakao je on.

Pjevač je u jednom trenutku prekinuo koncert i pozvao koleginicu Višnju Petrović da izađe na binu kako bi zajedno otpjevali duet.

"Meni je plan da uživam u publici, ali mi je naravno veliko zadovoljstvo da sa tobom otpjevam našu pjesmu", rekla je Višnja pred svima.