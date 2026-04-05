Žene odlijepile zbog brata Amidžićeve supruge: Mina objavila njegovu fotku, svi se pitaju da li je to Bred Pit

Mina Naumović podigla je prašinu fotografijama svog brata koji liči na poznatog glumca.

Supruga Ognjena Amidžića Mina Naumović podijelila je fotografije svog brata i istakla da njen sin Perun neodoljivo podsjeća na njega.

"Kako ste? Kako se snalazite sa dvoje male djece? Sin vam je presladak i Vaša je kopija. Pozdrav!", napisala je jedna korisnica.

"Dobro sam. Svako jutro se pogledam u ogledalo i tiho izgovorim: 'Opusti se i prepusti se'. Zapravo, Perun više liči na mog brata, u mojoj porodici su svi ljepši od mene", napisala je ona.

Ipak, pripadnicama ljepšeg pola zapalo je za oko koliko on liči na čuvenog Breda Pita.

"Da li je još neko pomislio da je okačila sliku Breda Pita?", "Pomislila sam da je ovo Bred Pit", "Je l' ovo Bred Pit?", bili su samo neki od komentara.

Lijepa voditeljka se našalila i istakla: "Da, srpska edicija".

Ne vraća se u Amidži šou

Podsjetimo, Mina je nedavno otkrila da se neće vraćati u emisiju koju vodi njen suprug Ognjen Amidžić.

"Zašto se ne vratiš u Amidži šou?", glasilo je pitanje, na šta je Mina odgovorila:

"Zato što sam Ognjenu distrakcija i ne može da se fokusira na posao", napisala je Mina.