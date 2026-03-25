Mina Naumović se ne vraća u Amidži šou: Otkriveno zbog čega ne želi da sarađuje sa suprugom

Autor Ana Živančević
0

Lijepa voditeljka otkrila je da neće biti dio poznate emisije.

Otkriveno zbog čega ne želi da sarađuje sa suprugom Izvor: Instagram printscreen

Mina Naumović, supruga Ognjena Amidžića, veoma je aktivna na društvenim mrežama i često komunicira sa svojim pratiocima, odgovarajući na razna pitanja.

Ovoga puta, pažnju je privukao njen iskren odgovor na ono što mnoge zanima  da li planira povratak u "Amidži šou", gdje je ranije imala svoj segment u emisiji.

"Zašto se ne vratiš u Amidži šou?", glasilo je pitanje, na šta je Mina odgovorila:

"Zato što sam Ognjenu distrakcija i ne može da se fokusira na posao", napisala je Mina

Podsjetimo, Ognjen Amidžić je nedavno otkrio kako je upoznao svoju suprugu.

"Između nas se sve to desilo vrlo spontano. Mi kao da smo se poznavali bukvalno od osnovne škole iako sam ja poprilično stariji od nje...ali tako se kapiramo. Jako zanimljiva stvar je to što je ona isto iz Šapca rodom i moj otac je njenoj mami bio razredni u školi. On je od nje stariji samo osam godina, a to mu je bila prva generacija kojoj je predavao", rekao je Ognjen i otkrio da "zvanično još nije postavio pitanje".

"Poznajemo se oko dvije godine. Još uvijek je zvanično i nisam zaprosio, ali smo se nekako sve dogovorili. Sve među nam je suštinski, uopšte nismo bili opterećeni bilo kakvim stvarima, i eto".

