Isplivala slika ćerke Ognjena Amidžića: Prvo oglašavanje Mine nakon izlaska iz porodilišta, spomenula i Peruna

Mina Naumović je na društvenim mrežama izrazila zahvalnost na brizi i lijepim željama povodom rođenja ćerke Lole

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Ognjen i Mina su po drugi put postali roditelji kada je voditeljka prije par dana na svijet donijela djevojčicu kojoj su dali ime Lola. Ognjen Amidžić podijelio je detalje o svom uzbuđenju povodom dolaska ćerke, a zbog radosnog događaja upriličio je i gala veselje.

Mina je sada podijelila fotografiju ćerke i otkrila kako je sin Perun prihvatio bebu.

"Hvala na svemu dragi ljudi. Ne stižem da pišem svakome od vas, a svi ste mi jednako važni Voli vas Loli. P.S. Perun obožava svoju sestricu, smije se kada god je vidi, mazi je i plače ako ona plače", napisala je ona.

Pogledajte ko je sve od poznatih bio na proslavi povodom rođenja ćerke:

Ognjen: "Ne spavam noćima"

Amidžić oglasio se na mrežama nakon što su se pojavile vijesti o njegovom narušenom zdravstvenom stanju. On je otkrio zbog čega nije otišao po Minu i ćerkicu u porodilište.

"Dragi svi, stigla mi je gomila poruka povodom vijesti koje su izašle i hvala vam na brizi. Dobro sam, sve je u redu, samo od treme i uzbuđenja ne spavam noćima i dobio sam dijareju jutros pred odlazak u bolnicu, i zato je po moju ženu i ćerku otišao kum", napisao je Ognjen Amidžić.

Pogledajte još slika para: