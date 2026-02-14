Mina je na Instagramu podijelila fotografiju naslednice dok bezbrižno spava, prizor koji je, kako je i sama priznala, nije ostavio ravnodušnom.

Izvor: instagaram/callmenaumi

Supruga voditelja Ognjena Amidžić, Mina Naumović, porodila se 24. januara i na svijet donijela ćerkicu Lolu, a sada je razniježila pratioce novom objavom na društvenim mrežama.

Mina je na Instagramu podijelila fotografiju naslednice dok bezbrižno spava, prizor koji je, kako je i sama priznala, nije ostavio ravnodušnom.

Vidi opis "Izvinjavam se porodici, nisam mogla da odolim": Supruga Ognjena Amidžića objavila sliku pa se obratila najbližima Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / callmenaumi Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Instagram printscreen / callmenaumi Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Instagram printscreen/ ognjenamidzic Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Instagram printscreen / callmenaumi Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Instagram printscreen / callmenaumi Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Antonio Ahel/ATAImages Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Instagram/callmenaumi/Printscreen Br. slika: 7 7 / 7

„Lepotica Loli. Izvinjavam se zaštitnički nastrojenoj porodici što sam je okačila, nijesam mogla da odolim“, napisala je ona.

Inače, Mina je porodilište napustila četiri dana nakon porođaja, 28. januara, i od tada uživa u porodičnom domu sa svojim mužem i nasljednicima.

Ognjen se oglasio na mrežama nakon što su se pojavile vijesti o njegovom narušenom zdravstvenom stanju. On je otkrio zbog čega nije otišao po Minu i ćerkicu u porodilište.

„Dragi svi, stigla mi je gomila poruka povodom vijesti koje su izašle i hvala vam na brizi. Dobro sam, sve je u redu, samo od treme i uzbuđenja ne spavam noćima i dobio sam dijareju jutros pred odlazak u bolnicu i zato je po moju ženu i ćerku otišao kum“, napisao je voditelj.