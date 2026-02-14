Mina je na Instagramu podijelila fotografiju naslednice dok bezbrižno spava, prizor koji je, kako je i sama priznala, nije ostavio ravnodušnom.
Supruga voditelja Ognjena Amidžić, Mina Naumović, porodila se 24. januara i na svijet donijela ćerkicu Lolu, a sada je razniježila pratioce novom objavom na društvenim mrežama.
"Izvinjavam se porodici, nisam mogla da odolim": Supruga Ognjena Amidžića objavila sliku pa se obratila najbližima
„Lepotica Loli. Izvinjavam se zaštitnički nastrojenoj porodici što sam je okačila, nijesam mogla da odolim“, napisala je ona.
Inače, Mina je porodilište napustila četiri dana nakon porođaja, 28. januara, i od tada uživa u porodičnom domu sa svojim mužem i nasljednicima.
Ognjen se oglasio na mrežama nakon što su se pojavile vijesti o njegovom narušenom zdravstvenom stanju. On je otkrio zbog čega nije otišao po Minu i ćerkicu u porodilište.
„Dragi svi, stigla mi je gomila poruka povodom vijesti koje su izašle i hvala vam na brizi. Dobro sam, sve je u redu, samo od treme i uzbuđenja ne spavam noćima i dobio sam dijareju jutros pred odlazak u bolnicu i zato je po moju ženu i ćerku otišao kum“, napisao je voditelj.