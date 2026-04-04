Kanje Vest iskopirao Jelenu Karleušu? Spektakl u Americi već viđen u Srbiji prije 3 godine, fanovi otkrili detalje

Fanovi tvrde da je Kanje za koncert u Los Anđelesu inspiraciju našao u Jeleninom nastupu u Beogradu na vodi koji se dogodio 2023. godine

Spektakl koji je Kanye West priredio u četvrtak, 2. aprila, u Los Angeles podigao je planetu na noge, ali ipak nije mogao da prođe bez kontroverzi.

Društvene mreže u Srbiji su se usijale nakon što su fanovi primijetili sličnosti sa nastupom koji je Jelena Karleuša održala još 18. septembra 2023. u Beograd na vodi, kada je promovisala svoja dva albuma "Alfa" i "Omega".

Previše sličnosti

Naime, futurističku scenu u obliku planete, dimne efekte, svjetlosne prstenove i dramatičnu atmosferu publika u Srbiji već je vidjela kod Jelena Karleuša. Dok je Kanye West svoj performans predstavio kao revolucionaran i do sada neviđen, mnogi su odmah povukli paralelu i optužili ga da je inspiraciju, blago rečeno, pronašao upravo kod Karleuše.

Pjevačica je tada oduševila region nesvakidašnjim vizuelnim spektaklom. Sjedjela je na ogromnoj sferi okružena vatrom i efektima koji su djelovali kao da su stigli iz drugog svijeta. Sada, tri godine kasnije, gotovo identičan koncept viđen je na drugom kraju planete, ali u režiji svjetske zvijezde.

Fanovi su odmah počeli da nižu komentare.

"JK je ovo radila prije tri godine. Kanje, malo originalnosti ne bi škodilo", samo su neki od komentara koji su preplavili društvene mreže.

Ima i onih koji tvrde da je riječ o čistoj koincidenciji i globalnim trendovima u produkciji, ali je ipak više onih koji su uvjereni da je Kanje pozajmio ideju od Karleuše.

Pratio JK na Instagramu

Podsjetimo, Kanye West je prije četiri godine zapratio Jelena Karleuša na Instagramu.

"Samo mi je haos napravio po medijima i na društvenim mrežama, tako da nemam ja ništa od toga što je on mene zapratio", rekla je Jelena Karleuša.