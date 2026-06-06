Sa šest pojačanja za 12 miliona evra, Crvena zvezda se sprema za izazove u Ligi šampiona i jača svoj tim.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda je osvojila šestu uzastopnu "duplu krunu" i time je nastavila dominaciju na domaćoj sceni, a ono što navijače već godinama daleko više zanima je Evropa. I ove sezone će Crvena zvezda pokušati da uđe u grupnu fazu Lige šampiona i kreće već od drugog kola kvalifikacija i biće povlašćena do kraja.

U teoriji, djeluje da je pred njom nešto lakši put, da bi mogla da dobije lakše rivale nego što je to bilo prethodnih godina, ali da bi računala na prolaz - svakako zna da dobro mora da se pojača tokom ljeta. I zato su u Zvezdi odmah "zagrizli" to da riješe.

Odmah riješene pozajmice

Crvena zvezda je zimus pozajmila Strahinju Erakovića iz Zenita i Džeja Enema iz OFK Beograda i nije dugo trebalo da odluči da li će ih otkupiti. Eraković je bio standardan u zadnjoj liniji Zvezde kod Dejana Stankovića, pokazao je zrelost koja mu je nedostajala prije odlaska u Rusiju, tako da je odlučeno da se potrošli 3,5 miliona evra za otkup polovine njegovog ugovora.

Što se tiče Enema, dijelio je minutažu sa Arnautovićem i Duarteom i pokazao u više navrata da je pravi moderni napadač, da i te kako podsjeća na Šerifa Endiajea koga su navijači obožavali. Zato je Zvezda požurila da ga otkupi od OFK Beograda za 2 miliona evra i nema sumnje da će predvoditi njen napad u kvalifikacijama za Ligu šampiona, posebno ako se zna da je Duarte sada pred odlaskom, dok je Arnautović sa Austrijom na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: MN Press

Kupljena još tri stranca

Pored njih, Crvena zvezda je ugovorila transfere još trojice igrača. U pitanju su Muhamed Abu Fani koji stiže iz Ferencvaroša, zatim Loizos Loizu iz Hapoel Tel Aviva, odnosno Kristijan Balov koji nastupa za Slaviju iz Sofije.

Za Abu Fanija, igrača koga je Dejan Stanković želio iz dana u Ferencvarošu, plaćeno je svega milion evra, odnosno može da poraste za još 300 hiljada evra u odnosu na bonuse. Očekuje se da će Izraelac koji nastupa na mjestu centralnog veznog zarađivati 750 hiljada evra po sezoni.

Loizu, fudbaler koji nastupa po krilu, biće plaćen 3.000.000 evra, odnosno koliko i iznosi njegova klauzula. Čeka ga plata od 800 hiljada evra po sezoni i već je napustio pripreme reprezentacije kako bi obavio ljekarske preglede za dolazak na "Marakanu".

Što se tiče mladog bugarskog reprezentativca Kristijana Balova, njegov transfer trebalo bi da bude vrijedan oko 2,5 miliona evra, s tim da se čekaju još detalji oko bonusa. Najvjerovatnije je da će Slavija uspjeti da obezbijedi procente od iduće prodaje za ovog talentovanog igrača koji takođe igra na krilu.

Muhamed Čam Saračević samo što nije

Vidi opis Zvezda već dovela šestoricu za 12.000.000: U junu se isprsila za Ligu šampiona i nije kraj Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN Press Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MN Press Br. slika: 6 6 / 6 AD

Uskoro se očekuje i potvrda dolaska Muhameda Čama Saračevića, reprezentativca Austrije koga je preporučio Arnautović. Što se tiče njega, dolazi na pozajmicu iz Trabzona i ako na "Marakani" budu zadovoljni moći će da ga otkupe za tri miliona evra, što recimo nije htjela da iskoristi Slavija iz Praga u kojoj je do skoro bio na pozajmici.

Najbolje se snalazi kao ofanzivni vezni fudbaler, ali može da igra i na obje krilne pozicije. Svojevremeno je bio reprezentativac Austrije do 19 i 21 godine, a za seniorski tim je upisao pet nastupa. Neće biti dio tima koji ide na Mundijal.

A tek je jun i Zvezda čuva "bombe" za kraj prelaznog roka...