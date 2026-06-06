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"Djevojka mu je udata, neka vam Karleuše s Temu-a": JK oplela po Tošiću i Nori, iznijela šok detalje

"Djevojka mu je udata, neka vam Karleuše s Temu-a": JK oplela po Tošiću i Nori, iznijela šok detalje

Autor Marina Cvetković
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Jelena Karleuša oštro kritikovala bivšeg muža Duška Tošića zbog napada na nju i njenog dečka, otkrivajući da li je Nora zvanično udata.

"Djevojka mu je udata, neka vam Karleuše s Temu-a": JK oplela po Tošiću i Nori, iznijela šok detalje Izvor: Instagram/Printscreen/duskotosic

Jelena Karleuša oglasila se na svom nalogu na društvenoj mreži X nakon što je njen bivši suprug Duško Tošić prvi put objavio fotografiju sa novom djevojkom Norom.

Pop zvijezda nije štedjela riječi na račun bivšeg supruga, a u objavi je iznijela i tvrdnju da je Nora i dalje udata.

„Nikad ne bih fizički nasrnula na mog bivšeg muža i njegovu udatu djevojku kao što je on nasrnuo na mog dečka i mene, iako smo uveliko bili razvedeni (to će valjda njen muž). Da sam htjela ku*ve da bijem, počela bih još od Turske. Ali su mi slatki novinari koji se utrkuju, hvaleći moje bivše, imajući amneziju o višegodišnjem nasilju. Zbog toga nijedan novinar više neće dobiti izjavu od mene. Neka vam sad Karleuše sa Temu-a daju“, napisala je Karleuša.

Podsjetimo, u javnosti je nedavno odjeknula vijest da je nekadašnji fudbaler u ljubavnoj vezi, što je i sam potvrdio. Otkriven je i identitet njegove nove izabranice. Riječ je o javnosti manje poznatoj Nori, koja je razvedena i ima dvoje djece, piše Kurir.

Njihova veza, kako tvrde upućeni, za sada funkcioniše bez većih turbulencija. Ipak, oboje nastoje da svoj odnos drže dalje od očiju javnosti, iako su informacije o novoj ljubavi nekadašnjeg fudbalskog reprezentativca Srbije već počele da dospijevaju u medije.

U galeriji pogledajte još Norinih fotografija.

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Tagovi

Jelena Karleuša Duško Tošić

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