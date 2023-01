NIJE DŽABE LAJKOVAO GOLIŠAVE SLIKE: Karleuša snima duet sa Kanijeom Vestom - "Svidjela mu se pjesma Krimi rad"

Na novom albumu Jelene Karleuše trebalo bi da se nađe i pesma sa kontroverznim reperom i bivšim mužem Kim Kardašijan Kanijeom Vestom.

Prije nekoliko godina na društvenim mrežama je nastala pometnja kada je Jelena Karleuša objavila seriju slika na kojima se vidi da se Kim Kardašijan, sa zakašnjenjem, oblači baš kao ona. Ove slike su završile i u svjetskim medijima, ali prošle godine su svi komentarisali druge slike...

Na njima Jelena Karleuša pozira gola, "obučena" samo u patike s potpisom Kardašijankinog muža, Kanijea Vesta. Ove slike je lajkovao i reper, koji je poslednjih mjeseci na udaru medija prvo zbog razvoda od rijaliti starlete, potom i izjava u kojima veliča Hitlera, ali i koji se sada spominje kao Jelenin saradnik na novom albumu.

Karleuša će navodno snimiti duet sa Vestom, saznaje Kurir, a zbog ovog projekta je navodno čak potpisala i ugovor o povjerljivosti, koji, ukoliko se prekrši, za sobom povlači i milionsku odštetu. Sada neimenovani izvor blizak pjevačici otkriva kako je došlo do ove saradnje.

"Jelena nije pridavala značaj tome što ju je Kanije zapratio na Instagramu. Njoj je to bilo simpatično, ali ubrzo ga je otpratila, pa zapratila. Kada su posle kraće pauze ponovo postali prijatelji, njoj je lično pisao Kanije. Uputio joj je dosta komplimenata. Bio je oduševljen njenim autfitima koje je ona nosila s njegovom obućom. Reper za JK zna još kada je bio u braku s Kim Kardašijan koja je bila oduševljena njom i o kojoj je svojevremeno pisala na svojoj aplikaciji", kaže izvor i dodaje:

"Kanije su saradnici puštali njene pjesme Krimi rad i So, što se njemu dopalo, pa joj je ponudio saradnju, a ona je to oduševljeno prihvatila. Kanije je odmah poslao i ugovor o tajnosti i svim detaljima projekta, a Karleuša potpisala. Jelena uskoro sa svojim timom ide u Ameriku gdje će se upoznati s Vestom. Tamo će snimiti pjesmu i spot koji će biti nešto neviđeno. Dosad je već sve trebalo da bude završeno, ali kako je reper trenutno u medijskoj ilegali, čeka se samo da se on vrati poslovnim obavezama".

Ovako je Jelena nosila Kanijeove patike: