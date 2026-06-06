Rusija se oglasila o strahovitom napadu na Sankt Peterburg, rodnom gradu Vladimira Putina.

Izvor: X/Inside the conflict/NEXTA /screenshot

Nakon strahovitog ukrajinskog napada dronovima na Sankt Peterburg, rodni grad predsjednika Rusije Vladimira Putina, oglasila se Rusija o nezampaćenoj akciji ukrajinske avijacije. Ukrajina je pokrenula strahovit noćni napad nakon što je Putin odbio sastanak sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, a Rusija tvrdi da je Ukrajina napala područje Sankt Peterburga i okolnu Lenjingradsku oblast, prenosi "Indeks".

"Ukrajina je pokrenula neviđeni napad na područje Sankt Peterburga i okolnu Lenjingradsku oblast. U gradu se održava završni dan ruskog gospodarskog foruma. Oboreno je iznad regije više od 140 dronova", tvrde ruske vlasti.

Guverner Lenjingradske oblasti Aleksandr Drozdenko je naveo da je oboreno više od 140 dronova. Guverner Sankt Peterburga Aleksandr Beglov je po prvi put od početka rata u Ukrajini (24. februar 2022. godine) pozvao stanovništvo da ostane u zatvorenim prostorima do daljnjeg.

Сили оборони цієї ночі атакували нафтобазу в Усть-Лабінську на Кубані (1). Площа пожежі сягає 5000 квадратних метрів.



На території нафтобази розміщені 28 резервуарів загальним обсягом майже 15 тисяч кубометрів, де зберігаються бензин АІ-92 і АІ-95, а також дизельне паливо.



У…pic.twitter.com/6dmRfl7Eei — Serhii Sternenko (@sternenko)June 6, 2026

Rusko Ministarstvo odbrane je ranije u toku dana saopštilo da je oborilo više od 370 dronova širom zemlje u velikom ukrajinskom napadu nakon Putinovog odbijanja Zelenskog za uživo sastanak. Zatvoren je privremeno i aerodrom Pulkovo za sletanje i poletanje aviona.