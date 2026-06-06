IRGC navodi da su ispalili balističke rakete na vazdušnu bazu Ali Al Salem u Kuvajtu, kao i na važne preostale objekte Pete flote SAD u Bahreinu.

Izvor: Kawnat HAJU / AFP / Profimedia

Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) saopštio je danas je balističkim projektilima pogodio dvije američke vazdušne baze u Kuvajtu i ključne preostale objekte Pete flote Ratne mornarice SAD u Bahreinu, nakon američkih napada na iranske položaje.

U saopštenju objavljenom rano u subotu, IRGC navodi da su njihove vazdušno-kosmičke snage lansirale balističke rakete na vazdušnu bazu Ali Al Salem u Kuvajtu, kao i na važne preostale objekte Pete flote SAD u Bahreinu. Prema njihovim riječima, ovi udari su izvedeni odmah kao odgovor na agresiju američke vojske.

Sukob oko tankera i napadi dronovima

Prema zvaničnom saopštenju, eskalacija je započela u 1:30 posle ponoći kada su četiri „naftna tankera u prekršaju“, djelujući pod "provokacijom i vođstvom" američke vojske, pokušala ilegalno da napuste Ormuski moreuz bez koordinacije i uprkos ponovljenim upozorenjima Mornarice IRGC-a.

Jedan od tankera je pogođen i zaustavljen nakon izdatih upozorenja, dok su se ostali brodovi okrenuli nazad.

The IRGC Aerospace Force has released footage showing the launch of Emad medium-range ballistic missiles (MRBMs) toward Kuwait early this morning.



It is somewhat unusual to use MRBMs, given that SRBMs could be used instead; the reason for this choice is not clear.https://t.co/reugNba4CZpic.twitter.com/23jL6oaBiW — OSINTWarfare (@OSINTWarfare)June 6, 2026

IRGC dalje navodi da su u 2:30 posle ponoći američke bespilotne lejtelice sa dva drona pogodile telekomunikacioni toranj u Kešmu i još jedan toranj u Siriku.

Iranska strana je upozorila Sjedinjene Američke Države da ne ponavljaju ovakve postupke, naglašavajući da se Iran neće zadovoljiti ograničenim odgovorom ukoliko se akcije nastave.

Takođe su upozorili da će Vašington snositi odgovornost za posledice u slučaju potpunog zatvaranja Ormuskog tesnaca za izvoz američke nafte i gasa.

Korišćen Emad

Iran je izveo napade na Kuvajt i Bahrein koristeći balističke rakete, uključujući i sistem Emad.

Pošto Emad ima domet oko 2.000 km, njegova upotreba protiv relativno bliskih ciljeva nije nužno taktički potrebna, što otvara pitanje zašto je baš taj tip rakete korišćen.