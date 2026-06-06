Madona podigla nogu preko ograde balkona pa se zamalo preturila: Zatresla staklo, svi pomislili da će pasti

Madona je održala iznenadni koncert na Tajms skveru u Njujorku povodom promocije novog albuma "Confessions II" i početka Mjeseca ponosa.

Izvor: Instagram printscreen / usweekly

Madona (67) održala je u četvrtak uveče iznenadni koncert na Tajms skveru u Njujorku, gdje je pred velikim brojem okupljenih izvela nekoliko svojih poznatih pjesama. Nastup je organizovan povodom promocije njenog novog albuma „Confessions II“, ali i početka Mjeseca ponosa.

Nekadašnja kraljica pop muzike na sceni je provela oko 15 minuta, a publika je imala priliku da čuje hitove „Hung Up“ i „I Love New York“. Iako je nastup bio kratak, uključivao je plesače, DJ-a i rotirajuću binu, što je privuklo veliku pažnju prolaznika i fanova.

Za nastup je nosila upečatljivu kombinaciju modne kuće Dolce & Gabbana, koju su činili roze čipkani bodi, satenski korset, plavi grudnjak, duge rukavice i čizme do koljena.

Atmosfera je ponela previše?

Međutim, osim samog koncerta, veliku pažnju na društvenim mrežama privukli su i snimci koji su počeli da kruže internetom. Na njima se vidi kako Madona tokom nastupa stoji pored ograde na bini, drži se za nju i snažno je trese, nakon čega prebacuje nogu preko nje.

Mnogi korisnici društvenih mreža komentarisali su da su se u jednom trenutku zabrinuli da bi mogla da izgubi ravnotežu i padne pred publikom. Pojedini su naveli da je situacija djelovala neprijatno, dok su drugi smatrali da je riječ o dijelu nastupa i scenske koreografije.

„Bože, ne priliči joj više da ovako širi noge“, „Mislio sam da će pasti“, „I dalje razvaljuje, možda ne pleše kao nekad, ali to je ipak Madona!“, glasili su neki od komentara ispod snimka.

Fotografije Madone sa dečkom i ćerkama pogledajte u galeriji.