"Kanije Vest i ja više nismo drugovi": Jelena Karleuša pozvala bivšeg muža Kim Kardašijan, on je blokirao na Instagramu

Jelena Karleuša otkrila šta se desilo između nje i slavnog repera

Pjevačica Jelena Karleuša prije par godina je bila u žiži javnosti zbog navoda je slavna rijaliti zvijezda Kim Kardašijan kopira. Brojne slike istih odjevnih kombinacija koje je srpska pjevačica ponijela prije starlete stigle su i do svjetskih medija, a na kraju cijele ove priče, reper Kanije Vest je počeo da prati Jelenu na Instagramu.

Sada je, gostujući u jednom podkastu, Karleuša otkrila i da "više nisu drugari". Ispričala je da se slavni reper naljutio na nju kada je otišla na jednu reviju.

"Ja sam ga pozvala da kažem da dolazim u Pariz na Vetements reviju i on mi je rekao da je on u Parizu i da se vidimo, ali sam rekla da moram da idem na fiting i da neću moći taj dan, ali sam ga pozvala da dođe na reviju. On je rekao da neće dolaziti ni na jednu reviju. Bio je na jednoj i više neće dolaziti. Znala sam da postoji neki problem između modnih kuća, ali sam mu rekla znači mi da dođe na reviju da me podrži, a on nije hteo da mi pruži tu podršku. Poludio je jer sam radila tu reviju i nakon poziva blokirao. To je bila jedna velika odskočna daska za mene, jer to nijedna naša javna ličnost nikad nije, niti će moći da uradi", rekla je Jelena, a potom dala nagovještaj saradnje koju je trebalo da ima sa bivšim mužem Kim Kardašijan.

"Taj dio ne mogu da kažem, potpisala sam ugovor o povjerljivosti vezano za to šta je htio, ali mogu da dam nagovještaj - to je sve ono što sada vidite u vidu ženske osobe pored njega".

(Sisterhood, MONDO, D.P)