Tužan prizor iz stana Slađane Milošević: Na grobu pogrešno napisano ime, terasa ruinirana, a kola od 25.000€ nestala

Dve godine nakon smrti slavne rokerke posetili smo kraj u kom je živela decenijama. Tamo se ništa nije promenilo. I dalji niko ne živi u njenom stanu, koji je u međuvremenu postao zapušten

Aleksandra Slađana Milošević preminula je pre dve godine u 69. godini posle kraće bolesti.

Tokom prošle godine je uočeno da je njeno ime na spomeniku pogrešno napisano, i da umesto "Aleksandra" piše "Alesanra", nakon čega je čak oskrnavljen crnom farbom, a ove godine je otkriveno da je stan nakon smrti ostao zapečaćen.

Komšije kažu da od njene smrti 2024. niko nije ni kročio u stan. Na vratima, na kvaci, zakačena poruka da je stan zapečaćen i da u njega ne sme da se ulazi.

- Vidite i sve sami, šta da vam kažem? U taj stan živa duša nije ušla otkad je Slađana umrla pre dve godine. Koliko sam čuo, postoji neki spor oko nasledstva i sad sve to stoji. Ona je imala i automobil, koji je parkirala tu na parkingu pored. Znam da ga je platila 25.000 evra, to je bilo 2021. u jeku korone. Taj "audi" je u međuvremenu nestao, a niko ne zna ni ko ga je uzeo, ni gde se sad nalazi. Poštansko sanduče je puno računa, pisama i reklama, kad se prepuni, mi ispraznimo i tako. Idite samo i pogledajte s druge strane, gde joj je terasa, kako to sada izgleda - rekao je komšija pokojne jugoslovenske zvezde.

Spoljne rolo zavese na rešetkama su pocepane, a uvelo cveće može se videti u saksijama. Na nekadašnjem Slađaninom parking-mestu ni traga od njenog luksuznog četvorotočkaša.

"Ajd' što se s nama svađala, ali rodbina..."

- Nećete naći nikoga tu. Otkad je Slađana umrla i odatle jedva otišla u bolnicu, niko nije ulazio. Sve je ostalo onako kako je ona ostavila. Ko zna šta ima unutra i kakvo je stanje. Tužna je bila njena sudbina, tako je i završila. Još je tužnije što su je svi zaboravili. Ajde što s nama komšijama nije bila u dobrim odnosima, sa svima se svađala, ali što niko od njenih prijatelja ili rodbine nije došao, to je strašno. Ni sa kim nije razgovarala, mnoge je tužila i stalno je komšijama zvala policiju. Nije bila dobro već duže vreme, bolovala je od teške bolesti - rekao je Kuriru svojevremeno prvi komšija pokojne pevačice.

Inače, osim intelektualne zaostavštine, Slađana i njena porodica imali su i dosta nekretnina koje su uglavnom nasleđene, a koje su sada, posle njene smrti, po svemu sudeći, predmet spora.

- Slađana je živela u stanu na Novom Beogradu, koji je bio u njenom vlasništvu. Pored toga, ona je imala i luksuzan automobil marke "audi". Nakon smrti roditelja zajedno s braćom nasledila je nekretnine na Dedinju i Banovom brdu, kao i ogromno imanje u Sremu, koje je bilo u vlasništvu njenih predaka. Koliko znam, nešto od ovoga je prodato prethodnih godina, a ostatak će nakon Sladanine smrti podeliti njena braća Goran i Živko Milošević - ispričao je pred dve godine sagovornik.

Blizak prijatelj i saradnik Voja Žakula kaže da ne zna šta se desilo sa stanom i automobilom.

- Ne znam o tome ništa. Sećam se da je Slađana imala veliki strah za to gde će svi ti njeni kostimi, koje je tokom godina skupljala i o njima mnogo vodila računa, brinula se gde će da završi to njeno nasleđe... Zaista je bila pažljiva prema tome, držala je predmete u najlonima zapakovane, na klaviru su bili njeni fascinatori, krune.... Rekla mi je: "Vojo, samo ne bih volela da to jednog dana završi kao što je bilo sa kostimima Olje Ivanjicki." To ju je jako potresalo - istakao je Žakula.