Prodat deo imovine Slađane Milošević: Pevačica imala pravo bogatstvo u nekretninama, evo kome su otišle pare

Danas se navršavaju dve godine od kada nas je napustila rok diva Slađana Milošević.

Rok umetnica Aleksandra Slađana Milošević preminula je 26. marta 2024. godine, nakon borbe sa teškom autoimunom bolešću. Pored bogatog muzičkog i kulturnog opusa, legendarna pevačica je iza sebe ostavila i značajnu imovinu.

Međutim, kako pevačica nije imala naslednike, njeno bogatstvo pripalo je njenoj braći, Goranu i Žuvku Miloševiću.

Slađana je u svom vlasništvu imala stan na Novom Beogradu u kom je živela i to nije sve.

- Slađana je živela u stanu na Novom Beogradu, koji je bio u njenom vlasništvu. Pored toga, ona je imala i luksuzan automobil marke "audi".Nakon smrti roditelja zajedno s braćom nasledila je nekretnine na Dedinju i Banovom brdu, kao i ogromno imanje u Sremu, koje je bilo u vlasništvu njenih predaka. Koliko znam, nešto od ovoga je prodato prethodnih godina, a ostatak će nakon Slađanine smrti podeliti njena braća Goran i Živko Milošević - rekao je izvor za domaće medije.

Pevačica je jednom prilikom otvoreno govorila o svojim životnim izborima, istakavši da se svesno odrekla majčinstva kako bi se potpuno posvetila karijeri i stvaranju preko 150 pesama, jer su njeni "potomci" bili ideološki, a ne biološki.

- Smatrala sam da je za mene važnije da napišem i snimim 150 pesama, da me ispunjava stvaranje harmonije zvuka i teksta kroz pisanje i režiju, i pokušaj da popravim svet oko sebe. Takav životni izbor bio je za mene važniji od materijalnog i fizičkog prokreiranja, što mogu učiniti i drugi. Moji potomci ne moraju biti biološki, jednako je važno imati i ideološke - zaključila je pevačica tada za domaće medije.

Nakon skrnavljenja, popravljen spomenik

Večna kuća poznate pevačice konačno je dovedena u red i popravljen je spomenik nakon niza neprijatnosti. Naime, na godišnjicu pevačicine smrti otkriveno je da je na nadgrobnoj ploči bilo uklesano pogrešno ime "Aleksanra" umesto Aleksandra, zbog čega je naknadno dodato slovo D.

Međutim, ubrzo je usledio još jedan incident kada su vandali nadgrobnu ploču išarali crnom farbom. Spomenik je sada očišćen od boje i grob je obnovljen. Njen brat Goran Milošević oštro je reagovao na skrnavljenje sestrine večne kuće i ceo slučaj je prijavio policiji.

On je tada istakao da je uništavanje spomenika zverski čin i da bi ljudi koji su nas napustili trebalo da počivaju u miru, a ne da se neko iživljava nad njihovom večnom kućom.

