Prošle su dve godine od smrti Slađane Milošević: Rok princezi oskrnavili grob, deo spomenika bio premazan crnom farbom

Rok pevačica Aleksandra Slađana Milošević preminula je pre dve godine, kada nije uspela da pobedi tešku bolest s kojom se borila mesecima, a sahranjena je na Lešću.

Rok princeza, kako su je mnogi zvali, preminula je 26. marta u zemunskoj bolnici pre dve godine, a iza sebe je ostavila milione i luksuzne nekretnine, koje su pripale njenoj braći. Svojevremeno je javno priznala da se odrekla majčinstva zbog muzičke karijere, te naslednike nije imala.

- Procenila sam da je za mene značajnije da napišem i snimim 150 pesama, da me ispunjava to što stvaram harmoniju zvuka i teksta tako što pišem ili režiram i pokušavam da popravim svet oko sebe. Takvo životno određenje za mene je bilo veće i značajnije od materijalnog i fizičkog prokreiranja, što mogu da učine i drugi. Moji potomci ne moraju da budu biološki, jednako važno je imati i ideološke - rekla je jednom prilikom Slađana.

Prethodne godine je oskrnavljen grob Miloševićeve, a njen rođeni brat Goran Milošević, frontmen legendarne grupe Generacija 5, je tada tražio da nadležni reaguju i bio je očajan zbog vandalskog čina.

Na nadgrobnoj ploči greškom je pisalo Aleksanra, a neko je crnom farbom premazao Slađanino ime kao i godine rođenja i smrti, što je sada ispravljeno.

