"Ostavi me, imam ženu, ne dodiruj me": Desingerica napravio skandal i haos kada mu je prišla fatalna plavuša

Poznati reper ponovo je privukao pažnju u "Pinkovim zvezdama".

Izvor: Pinkove zvezde printscreen

Tokom komentarisanja Sanje Kostić, voditeljka Bojana Lazić poželjela je da se malo odmori, pa je došla do Desingerice, koji je sedio na mentorskoj stolici, ali se on odmah pobunio.

"Ostavi me, imam ženu Bojana, imam ženu! Pusti me, ne dodiruj me, imam ženu", vikao je Despić.

"Je l' možeš da ustaneš, zvala te nešto Sanja", rekla je Bojana.

"Ja sam zauzet liče", rekao je Despić.

"I da si slobodan ne bih te pipnula. Uopšte nisi moj tip", rekla je Bojana

Žestoko se nedavno sukobili

U muzičkom takmičenju "Pinkove Zvezde" nedavno je došlo do žestoke svađe između voditeljke Bojane Lazić i Dragomira Despića Desingerice. Bojana je tražila od produkcije da dođu na scenu i riješe problem koji ima sa reperom.

Problem je nastao kada je Desingerica rekao Bojani da je neinformisana, što je nju izbacilo iz takta.

"To što je Bojana neinformisana, to ne znači da je tako", rekao joj je Despić, na šta mu je ona žestoko odgovorila.

"E, ajde ne lupetaj više i to ti sad najozbiljnije govorim. Samo mi se još jednom na taj način obratio", rekla je voditeljka bijesno, dok je Desingerica ponavljao njene reči.

"Ne moramo da ponavljamo šta mi je rekao, završili smo svaku komunikaciju ako ovako nastaviš sa mnom",odgovorila je Bojana, na šta je Despić nastavio sa provokacijom.

"Ne, nego ću tebe da izbacim, to će se najvjerovatnije dogoditi. Ne možeš da pričaš, nisi se prvi javio. Poštuj pravila ovog takmičenja evo ja ti kažem da nećeš pričati. Produkcija će sada da dođe, jer više ne možeš ovako da se ponašaš", poručila mu je Bojana.

Izvor: Blic/ MONDO