Bosanac napravio haos i napustio snimanje: Pljuštale uvrede, Desingerica prešao granicu

Dragan Stojković Bosanac i Desingerica iz emisiju u emisiju se sve više svađaju.

Dragomir Despić često umije da izbaci kolege iz žirija takmičenja Pinkove zvezde iz takta, a ove subote situacija je kulminirala. Dragan Stojković nije želio da pređe preko, kako je ocijenio, nepoštovanja, pa je u jednom trenutku napustio snimanje.

Sve je počelo nakon nastupa jednog kandidata, kada su članovi žirija iznosili svoje komentare.

Kako se moglo vidjeti u emisiji, do rasprave je došlo nakon što je Bosanac u šaljivom tonu prokomentarisao Desingericu, ali je reper njegovu opasku shvatio ozbiljno, što je dovelo do burne reakcije i sukoba.

"Prva pjesma ti je odlična, koketirao si. Otpjevao si za desetku. E sad dolazi onaj teži dio, strofa u pesmi 'Motori', bio si nizak, to ovi koji ne čuju sad će čuti, bio si pun energije i snage. Jedan komentar ovog providnog (Desingerice), to kažu pjevači i polupjevači...", komentarisao je Bosanac.

Vidno pogođen ovim prozivkama, Dragomir Despić upao je u riječ starijem kolegi i pokušao da ga prekine: "Ne, ne, ne".

Ovakva reakcija dodatno je iznervirala Dragan Stojković, koji mu se potom ponovo obratio, ne krijući nezadovoljstvo zbog reperovog upadanja u riječ.

"Nemoj da pričaš, bićeš izbačen, budi pristojan, idi kući, nauči se pristojnosti, drži viljušku i nož! Neću da te slušam, ti si jedna neznalica", drao se Bosanac.

Trenutak koji je bio presudan da Dragan napusti emisiju je izjava Despića: A ti si jedan "šaban"