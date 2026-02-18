Voditeljka prekinula program zbog Desingerice: Novi skandal u Pinkovim zvezdama, Bojana Lazić odbila da nastavi emisiju

Novi haos u takmičenju "Pinkove zvezde" izazvao je reper Dragomir Despić Desingerica, zbog čega je voditeljka Bojana Lazić u jednom trenutku demonstrativno sjela na mjesto žirija i odbila da nastavi sa najavom.

Novi haos u takmičenju "Pinkove zvezde" izazvao je reper Dragomir Despić Desingerica, zbog čega je voditeljka Bojana Lazić u jednom trenutku demonstrativno sjela na mjesto žirija i odbila da nastavi sa najavom.

Tenzija u studiju dostigla je vrhunac kada Dragomir Despić Desingerica nije želio da prepusti riječ drugima, insistirajući da on prvi komentariše nastup takmičara Milorada Vasića. Situacija je eskalirala do te mjere da voditeljka Bojana Lazić nije mogla da dođe do riječi kako bi, po protokolu, najavila kandidata.

Desingerica nije odustajao od upadica, zbog čega je Bojana Lazić, vidno iznervirana što zbog njega ne može da vodi emisiju po pravilima, prekinula program.

" Despić će da vodi program", rekla je Bojana i demonstrativno sjela na mjesto.

Iako je voditeljka pokušala da mu objasni pravila, navodeći da se "kandidat najavljuje prije komentara žirija", reper je nastavio po svom.

On je takmičaru uputio oštre kritike.

"Vokalno mi je prijalo sve, ali tvoj nastup i prezentovanje je jezivo, kao da vučeš kateter, nema emocija ", rekao je Desingerica.

"Kandidat se najavljuje prije komentara žirija", navela je voditeljka.

Potom su Zorica, kao mentorka, i njen kandiat Milorad sjeli na binu da odmore dok se oni dogovore ko će prvi da komentariše.

"Ti si prostačina!"

Ovo nije bio jedini incident koji je Desingerica izazvao. U sukob je ušao i sa Zoricom Brunclik, nakon što je zatražio provjeru glasova koristeći neprimjeren rečnik koji je šokirao prisutne.

Nakon što je Desingerica izgovorio rečenicu: "Hoćeš da pustiš da me ovako k***** ovdje", Zorica Brunclik je momentalno reagovala, zgrožena njegovim ponašanjem pred kamerama.

"Jao prostačino jedna, teška prostačino, ovo i djeca gledaju ", pobunila se Zorica.

