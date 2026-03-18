"Neću na Pjesmu za Evroviziju, ne bih da se skrnavim": Desingerica traži pošteno glasanje na izboru predstavnika

"Neću na Pjesmu za Evroviziju, ne bih da se skrnavim": Desingerica traži pošteno glasanje na izboru predstavnika

Autor Dragana Tomašević
0

Dragomir Despić Desingerica prokomentarisao i ovogodišnje predstavnike na Pjesmi Evrovizije, bend Lavina.

Desingerica traži pošteno glasanje na izboru predstavnika Izvor: Yourube printscreen/Pinkove zvezde

Reper Dragomir Despić Desingerica, pojavio se danas na snimanju Pinkovih zvezda, gdje je prokomentarisao ovogodišnje predstavnike Srbije na Pjesmi Evrovizije, bend Lavina.

Desingerica je nahvalio momke iz benda, za koje tvrdi da će sigurno pobjediti, a potom otkrio i da li bi se on prijavio na domaći izbor.

"Ne bih to radio. Kada bi bilo pošteno glasanje, sa glasovima publike, možda bih vidio zbog ljudi. Ali, ovako, sa svim ovim, ne želim da se skrnavim. Ne bih preporučio nikome ko želi da napravi karijeru da ide, ne bih to preporučio ni nikome ko je već uspješan", rekao je Desingerica.

Na konstataciju novinara da je Maja Nikolić poznata, a učestvovala je nekoliko puta, rekao:

"Maja je za sebe, ona je čudno biće".

(Blic, MONDO)

