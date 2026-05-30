Nejmar je povređen, ali ostaće dio reprezentacije Brazila i igraće na Svetskom prvenstvu, naglašava Karlo Anćeloti.

Povređeni Nejmar (34) sigurno će ići na Svetsko prvenstvo, uverava selektor reprezentacije Brazila, Karlo Anćeloti (66). Dok se nekadašnji lider nacionalnog tima oporavlja od komplikovane povrede lista, Italijan tvrdi da se ni ne razmatra promjena spiska i precrtavanje zvezde Santosa.

"Prije objavljivanja spiska, dobili smo obavještenje od Santosa da igrač ima manji problem. Pozvan je jer je stručni štab smatrao da zaslužuje poziv", rekao je Anćeloti na konferenciji za novinare u subotu.

"Vjerujemo da će se oporaviti i biti spreman što je prije moguće. Radi dobro i veoma je motivisan. Može da bude spreman i da budem jasan, ostaće sa nama sve dok se oporavi i bude na raspolaganju. Vjerujemo da bi mogao da bude spreman za prvu utakmicu, ili za drugu. Nemam nikakvu sumnju da nećemo menjati nikoga. Ovih 26 igrača su naši izabranici", rekao je Italijan.

Uoči objavljivanja spiska naglašavao je da će pozvati samo potpuno fizički spremne, a onda je pozvao fudbalera koji već godinama ne može da igra u kontinuitetu zbog povreda.

"Rekao sam da igrači moraju da budu sto odsto fizički spremni, ali sam još u martu rekao i da mogu da pozovem nekoga ko trenutno nije na 100 odsto, ali će to biti tokom Svetskog prvenstva. Nažalost, Eder Militao i Estevao ne mogu da budu potpuno spremni, ali Nejmar može."

Nejmar se u petak pojavio na terenu, ali samo kako bi posmatrao trening, bez ikakvog učešća u radu ekipe.

Don Karlo neće polemiku sa Santosom

Anćelotijevo pominjanje Santosa neki su protumačili i kao "strelicu" ka Nejmarovom klubu, koji je bio optuživan da je prikrivao težinu povrede koju je Brazilac donio u nacionalni tim. Ipak, Italijan nije htio polemiku, već se bavi onim najvažnijim što predstoji - put u Nju Džersi, 1. juna, na završnicu priprema za Mundijal koji počinje 11. juna. Pre toga, njegov tim igraće 31. maja protiv Paname na Marakani, a 6. juna u Klivlendu.

Brazil će odigrati prvi meč 13. juna protiv Maroka, a dan prije toga imaće poslednju šansu da napravi promjenu na spisku. Tada će biti donijeta definitivna odluka o Nejmarovom nastupu.