Skaj prepiske i navodi iz optužnice ukazuju na navodnu povezanost policijskih službenika sa kriminalnim grupama, koje su zahvaljujući tim kontaktima dolazile do povjerljivih informacija iz prve ruke.
Od Zemunskog do Vračarskog klana, godinama se u javnosti stvara utisak da su kriminalne strukture jače od institucija. Upravo je ta pretpostavka tema mnogih razgovora.
U emisiji "Puls Srbije vikend" govorili su Rajko Nedić glavni urednik Kurira i Mladen Mijatović novinar o tome ko dozvoljava da se takva slika uopšte održava i širi.
Nedić je na samom početku podsjetio na različite uslove 90-ih godina pod kojima su klanovi nastali:
"Imamo period komunizma gde su kriminalne grupe bile strogo sankcionisane. Većina je radila u inostranstvu i nismo imali primjere klasičnih ubistava. Početkom 90-ih nas je zapljusnula kriza, a promjene u društvu su pratile kriminalne grupe. Imamo promjenu režima, sankcije i ratove, kao i bombardovanje. Sve je to dovelo do slabljenja ekonomije i institucija", kaže Nedić i dodaje:
"Mnogi su zarađivali na švercu cigarete, oružja, nafte. Posle Sablje su se profilisale neke druge kriminalne organizacije koje su se fokusirale na drogu. Država je uvijek prinuđena da prati i kontroliše situaciju i uvijek je ulazila u dogovore i komunikaciju sa klanovima", ističe on.
Podsjeća i da danas i dalje traje sukob Kavačkog i Škaljarskog klana, dok je uopštena stopa kriminala poprilično smanjena.
Ubistva i krivična djela u padu
Mladen Mijatović kazao je da kriminalne grupe postoje čak i u najbezbednijim državama, koje ulažu dosta novca u bezbjednosni sistem i edukaciju mladih ljudi:
"Kriminalne grupe ne možemo totalno eliminisati, međutim, naš je zadatak da taj kriminal svedemo na minimum. Ono što je činjenica jeste da ukoliko radimo egzatno poređenje po pitanju kriminala u ovim godinama i početkom 21. vijeka, vidjećemo da je Srbija značajno bezbjednija danas. U značajnom padu su ubistva i krivična djela. Dokle god je kriminal aktuelan interesantan je javnosti i medijima, o tome se govori, piše i raspravlja", ispričao je Mijatović dodajući:
"Moje mišljenje je da naša omladina ima na koga da se ugleda, a ne na kriminalce. Moj savjet je da se mladi poistovete sa drugim idolima koji će im biti ideje vodilje. Kriminal se ni na koji način ne isplati. Opcije su da kriminalac završi u zatvoru, da ga neko rani ili ubije", objašnjava dalje on.
Sprega države i kriminala na primjeru Crne Gore
Nedić navodi primjer Crne Gore gdje su pripadnici visokih državnih organa sarađivali sa klanovima:
"Danas imate suđenje tzv. prljavim policajcima, koji su se do te mjere upleli, kroz optužnice koje su predočene. Skaj prepiske govore o tome u kakvoj su oni sprezi bili. Kriminalci na taj način dobijaju informacije iz prve ruke. Postoji i vjerovatan razlog da se zbog toga Zvicer izvukao. Preko tih ljudi iz državnog vrha su postojale informacije gde se protivnik nalazi i gdje treba da se sklone. Na primeru Crne Gore vidimo spregu države i kriminala", zaključuje Rajko Nedić.
