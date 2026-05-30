Skaj prepiske i navodi iz optužnice ukazuju na navodnu povezanost policijskih službenika sa kriminalnim grupama, koje su zahvaljujući tim kontaktima dolazile do povjerljivih informacija iz prve ruke.

Izvor: screenshot rtcg.me/Interpol/Printscreen

Od Zemunskog do Vračarskog klana, godinama se u javnosti stvara utisak da su kriminalne strukture jače od institucija. Upravo je ta pretpostavka tema mnogih razgovora.

U emisiji "Puls Srbije vikend" govorili su Rajko Nedić glavni urednik Kurira i Mladen Mijatović novinar o tome ko dozvoljava da se takva slika uopšte održava i širi.

Nedić je na samom početku podsjetio na različite uslove 90-ih godina pod kojima su klanovi nastali:

"Imamo period komunizma gde su kriminalne grupe bile strogo sankcionisane. Većina je radila u inostranstvu i nismo imali primjere klasičnih ubistava. Početkom 90-ih nas je zapljusnula kriza, a promjene u društvu su pratile kriminalne grupe. Imamo promjenu režima, sankcije i ratove, kao i bombardovanje. Sve je to dovelo do slabljenja ekonomije i institucija", kaže Nedić i dodaje:

"Mnogi su zarađivali na švercu cigarete, oružja, nafte. Posle Sablje su se profilisale neke druge kriminalne organizacije koje su se fokusirale na drogu. Država je uvijek prinuđena da prati i kontroliše situaciju i uvijek je ulazila u dogovore i komunikaciju sa klanovima", ističe on.

Podsjeća i da danas i dalje traje sukob Kavačkog i Škaljarskog klana, dok je uopštena stopa kriminala poprilično smanjena.

Ubistva i krivična djela u padu

Mladen Mijatović kazao je da kriminalne grupe postoje čak i u najbezbednijim državama, koje ulažu dosta novca u bezbjednosni sistem i edukaciju mladih ljudi:

"Kriminalne grupe ne možemo totalno eliminisati, međutim, naš je zadatak da taj kriminal svedemo na minimum. Ono što je činjenica jeste da ukoliko radimo egzatno poređenje po pitanju kriminala u ovim godinama i početkom 21. vijeka, vidjećemo da je Srbija značajno bezbjednija danas. U značajnom padu su ubistva i krivična djela. Dokle god je kriminal aktuelan interesantan je javnosti i medijima, o tome se govori, piše i raspravlja", ispričao je Mijatović dodajući:

"Moje mišljenje je da naša omladina ima na koga da se ugleda, a ne na kriminalce. Moj savjet je da se mladi poistovete sa drugim idolima koji će im biti ideje vodilje. Kriminal se ni na koji način ne isplati. Opcije su da kriminalac završi u zatvoru, da ga neko rani ili ubije", objašnjava dalje on.

Sprega države i kriminala na primjeru Crne Gore

Nedić navodi primjer Crne Gore gdje su pripadnici visokih državnih organa sarađivali sa klanovima:

"Danas imate suđenje tzv. prljavim policajcima, koji su se do te mjere upleli, kroz optužnice koje su predočene. Skaj prepiske govore o tome u kakvoj su oni sprezi bili. Kriminalci na taj način dobijaju informacije iz prve ruke. Postoji i vjerovatan razlog da se zbog toga Zvicer izvukao. Preko tih ljudi iz državnog vrha su postojale informacije gde se protivnik nalazi i gdje treba da se sklone. Na primeru Crne Gore vidimo spregu države i kriminala", zaključuje Rajko Nedić.

(Kurir/MONDO)